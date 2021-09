Ekonomia Twórców zwiększy transparentność influencer marketingu

social media | Alexander Shatov on Unsplash

Wielkie platformy technologiczne coraz zacieklej walczą o przyciągnięcie do siebie najlepszych twórców, ale ci coraz częściej szukają sposobów na bardziej bezpośrednie zarabianie na swoich treściach. Czym jest tzw. ekonomia twórców i jak wpłynie na rynek?

Kariera influencera jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych, ale pośrednia monetyzacja - przez sponsorowane posty i współpracę z markami - oprócz tego, że zarezerwowana jest dla największych gwiazd, to i tak nie zawsze gwarantuje im partnerskie relacje. I dotychczas technologiczni giganci niewiele sobie z tego robili. Instagram czy Facebook, dawali twórcom platformę do gromadzenia społeczności, ale udostępniali niewiele, jeśli w ogóle, możliwości bezpośredniej monetyzacji. (YouTube był wyjątkiem, bo zapewniał twórcom 55% przychodów z reklam, zamiast w ogóle nie dzielić się przychodami).

By odzyskać kontrolę nad swoją społecznością, twórcy coraz częściej szukali więc sposobów na to, by na swoich treściach zarabiać bez pośrednictwa wielkich marek, a platformy, które im to umożliwiały pojawiły się błyskawicznie. Substack, Parteon, OnlyFans czy Twitch, już teraz próbują przyciągnąć najbardziej wpływowych influencerów po prostu — uznając wartość tworzonych przez nich treści:

Twórcy substack mogą liczyć na 90% przychodów z subskrypcji.

Partnerzy Twitcha na 50% opłat za subskrypcję.

Twórcy Patreon otrzymują wynagrodzenie od 88% do 95% swoich subskrypcji.

Twórcy OnlyFans dostają 80% swoich zarobków.

Wbrew pozorom nie jest to jedynie "narzedziowa" zmiana. Ekonomia twórców - jak zaczęło się nazywać bezpośrednią monetyzację treści - to umożliwia koncentrację na budowaniu prawdziwych relacji ze społecznością, a nie - jak było dotychczas - kupowanie skrawków jej uwagi, mierzonych liczbami lajków, share'ów czy sekund.

Gospodarka twórców zapewnia więć użytkownikom więcej sprawczości. Zamiast próbować oszukiwać algorytmy mediów społecznościowych, twórcy mogą teoretycznie polegać na bardziej niezawodnych dochodach i wybrać format, w którym najlepiej się czują, zamiast polegać na kaprysach gigantów, którzy swoje algorytmu zmieniają co kwartał. Model zapewnia więc bardziej ludzką interakcję - followersi z anonimowych awatarów stają się klientami i patronami, a twórcy sami stają się markami.

Jak zmiana wpłynie na rynek? Wbrew pozorom - może przynieść bardzo pozytywne skutki. Firmy mogą zyskać szansą na dotarcie do grup, które z jednej strony na reklamą są bardzo odporne, z drugiej - oczekują od marek dialogu i organicznego zaangażowania, a twórcy - zwyczajnie - będą nagradzani za swoją pracę, które - dzięki temu - będzie coraz lepsza.

Urszula Kopeć

Junior Social Media & Influencer Marketing Specialist

K2 Create (Grupa K2)

Ekonomia twórców to bardzo ciekawy trend, który nabiera coraz szybszego tempa. Influencerzy tworzą własne produkty, a nawet marki, dzięki osobistej przedsiębiorczości lub ze wsparciem i inspiracją swoich współpracowników i fanów.

Dlaczego to zjawisko tak bardzo się rozwija? Twórcy internetu przyciągają swoich fanów dlatego, że są autentyczni w tym, co tworzą, a ich produkty często są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby ich fanów. Dodatkowo influencerzy czasem otwarcie dzielą się informacjami związanymi z kosztami tworzenia produktu/usługi, a nawet przychodami. Takie działanie buduje zaufanie wokół produktu i (przede wszystkim) ceny, którą kupujący musi zapłacić.

Wszystko to sprawia, że postać influencera zmienia się z twórcy łapiącego kolejne kontrakty na twórcę rozumiejącego biznes i swoich klientów.