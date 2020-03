Empik

Empik umożliwił darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go,

- W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu. Wyzwaniem może być pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, czasem wolnym czy opieką nad dziećmi, gdy realizujemy wszystko w jednym miejscu. To dobry moment na spędzenie czasu razem, przetestowanie nowej rodzinnej planszówki i rozwój zainteresowań. Wiele aktywności z łatwością zrealizujemy w domu, a Empik pomaga w znalezieniu inspiracji i gotowych rozwiązań - chwali się firma w komunikacie.

- Od teraz przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu szerokiego pakietu korzyści w ramach usługi Empik Premium. Specjalny kod daje między innymi 60 dni na odkrywanie tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Pakiet umożliwia także bezpieczną dostawę zamówień za 0 zł złożonych na stronie Empik.com, gdzie można znaleźć setki tysięcy produktów z różnych kategorii, gwarantujących wartościowe spędzanie czasu, korzystanie z kultury oraz nieprzerwaną możliwość poszerzania horyzontów - takich jak książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne. Zamówienia realizowane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – z preferowaną płatnością online oraz w różnych opcjach dostawy – w tym kurierem i bezkontaktowo do paczkomatów.