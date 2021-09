Empik wprowadził Ciche Godziny w ramach działań CSR

zakupy, kobieta, fot. gonghuimin468, pixabay

Z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, Empik wprowadził Ciche Godziny we wszystkich salonach. Dwa razy w tygodniu na dwie godziny w salonach zostanie wyłączona muzyka i komunikaty głosowe. Ponadto osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z pierwszeństwa obsługi po zgłoszeniu się do doradcy. Partnerem tej inicjatywy jest Fundacja JiM. Autyzm Help – największa w Polsce organizacja działająca na rzecz pomocy dla osób w spektrum autyzmu. Jak pokazują dane WHO, w Polsce ASD (autism spectrum disorder) występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób.

Ciche Godziny zaczynają obowiązywać we wszystkich salonach Empik od 23 września. W każdy wtorek od 11:00 do 13:00 oraz w czwartki od 19:00 do 21:00 w sklepach będzie wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta, będą obsługiwani poza kolejnością. Empik, wprowadzając Ciche Godziny we współpracy z Fundacją JiM - Autyzm Help, chce nie tylko wspierać osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny, ale również budować społeczną świadomość na temat trudności, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się osoby z ASD (autism spectrum disorder).

- Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat działamy na rzecz zmniejszania nierówności społecznych. Nawiązanie współpracy z największą fundacją w kraju działającą na rzecz pomocy i poprawy funkcjonowania osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin jest dla nas kolejnym krokiem, który realizujemy pod hasłem: „Empik zawsze otwarty”. Muzyka czy komunikaty głosowe w sklepach to elementy, na które większość z nas nie zwraca uwagi. Jednak dla osób w spektrum autyzmu mogą być barierami w codziennym funkcjonowaniu i sprawiają, że zakupy stają się ogromnym wyzwaniem. Ciche Godziny stanowią dla nich istotne udogodnienie i tworzą przyjazną przestrzeń do zakupów - mówi Monika Marianowicz, Menadżerka ds. PR&CSR w Empiku

Dodatkowo Empik przekazał wszystkim pracownikom materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację JiM, aby jeszcze wzmocnić zrozumienie wewnątrz organizacji, czym jest spektrum autyzmu a także obalić mity z nim związane.

1 na 100 mieszkańców

W Polsce spektrum autyzmu występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób. ASD może objawiać się między innymi różnicami w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji czy uczenia się. Dla osób autystycznych oraz ich bliskich, każdy dzień jest wyzwaniem. Szczególnie dużą barierą w codziennym funkcjonowaniu są nadmierne bodźce, takie jak głośna muzyka, mocne oświetlenie, hałas czy tłok. Wielu z nich decyduje się na pozostanie w domu, aby uniknąć kontaktu z niesprzyjającymi czynnikami, co w znacznym stopniu ogranicza ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

- Wprowadzenie Cichych Godzin w sieci Empik to wielki ukłon i wyraz empatii w kierunku osób w spektrum autyzmu. W ich imieniu bardzo za to dziękujemy. Są osoby, u których każdy dodatkowy dźwięk, błysk, zapach może spowodować ogromny dyskomfort i stres podczas zakupów. Cenne jest to, że dzięki akcji Ciche Godziny w Empiku miliony Polaków będą mogły dowiedzieć się więcej o autyzmie. Dlatego z wdzięcznością przyjęliśmy chęć współpracy Empiku z Fundacją JiM Autyzm Help. To dobra wiadomość dla wszystkich osób w spektrum autyzmu w Polsce - mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM

Dobra cisza

Zakupy podczas Cichych Godzin to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób w spektrum autyzmu. Wyciszona muzyka i komunikaty głosowe w salonach to również udogodnienie dla dzieci cierpiących między innymi na zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej, dla których nadmierny hałas może być niezwykle stresujący, a także dla osób wrażliwych na nadmiar bodźców.

Ciche Godziny obowiązują bezterminowo, we wszystkich salonach sieci Empik w Polsce.

