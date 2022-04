Energa pomaga w sadzeniu lasu. Firma przyłączyła się do programu Wirtualne drzewo

ekologia, drzewo, fot. thommas68, pixabay

Dbasz o środowisko i starasz się żyć ekologicznie? Masz okazję posadzić wirtualne drzewo, które później zostanie wymienione na prawdziwą sadzonkę. Energa przyłączyła się do ogólnopolskiego programu "Wirtualne drzewo" prowadzonego przez Fundację Dotlenieni. Fundacja posadzi tyle drzew prawdziwych, ile my posadzimy wirtualnych. Pomóż nam zasadzić 1000 sadzonek.

O dobroczynnym wpływie drzew na środowisko nie trzeba nikogo uświadamiać. Dzięki nim oddychamy czystszym powietrzem. Są naturalnym filtrem, który świetnie radzi sobie z pochłanianiem i neutralizacją substancji toksycznych. To właśnie one redukują dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, miedź czy cynk. Ale przede wszystkim odpowiadają za produkcję tlenu. Jedna 60-letnia sosna jest zdolna wyprodukować tlen niezbędny do życia trzech osób. Drzewa poza tym regulują obieg wody w przyrodzie, obniżają temperaturę powietrza, co jest bardzo ważne zwłaszcza latem w rozgrzanych miastach.

Zasadź las z Energą

Sadzenie lasów i tworzenie nowych zielonych miejsc w przestrzeni miejskiej to główne działania start-upu społecznego Dotlenieni.org. Do swoich zielonych akcji członkowie tej organizacji zapraszają przedstawicieli biznesu. Energa włączyła się do tej zielonej akcji. Zachęca pracowników i nie tylko do przyłączenia się do programu oraz posadzenia wirtualnych drzewek. Wystarczy zeskanować kod QR i pobrać wirtualne drzewo. Każda sadzonka ma indywidualny numer, dzięki któremu można dowiedzieć się, gdzie i kiedy drzewo zostanie posadzone w rzeczywistości i kto jest jego sponsorem. Wirtualne drzewa zostaną wymienione na prawdziwe sadzonki i posadzone przez Fundację Dotlenieni. 1000 dębów zostanie zasadzonych w Nadleśnictwie Wipsowo na Warmii.

Po pobraniu wirtualnego drzewa każdy użytkownik otrzyma pakiet zielonych informacji: filmy oraz porady, jak wybrać odpowiednią roślinę i o nią zadbać. Materiały przygotowywane są przez profesjonalnych edukatorów z Dotlenieni.org. Dzięki temu wspólnie można tworzyć społeczeństwo ekologicznego stylu życia.