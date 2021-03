Ewa Chodakowska i Vanessa Florczak w kampanii Watch Us Move zrealizowanej dla adidas

Ewa Chodakowska, Vanessa Florczak, adidas, fot. Mateusz Stankiewicz

Nowa kampania adidas Watch Us Move ma zachęcać kobiety do aktywności fizycznej, a to wszystko w duchu body positivity. Akcji towarzyszy kolekcja Formotion, która zapewnia swobodę ruchu w trakcie treningów. Do kampanii zostały zaproszone Ewa Chodakowska oraz Vanessa Florczak, a za jej realizację odpowiada agencja VMLY&R.

W nieustannym dążeniu do tego, by sport należał do wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i kulturowego czy umiejętności, adidas przedstawia Watch Us Move - długoterminową kampanię stworzoną, by lepiej wspierać kobiety podczas treningów.

Kampanię Watch Us Move oraz nową kolekcję adidas Formotion w Polsce promuje Ewa Chodakowska, która wzięła udział w sesji zdjęciowej razem ze swoją siostrzenicą Vanessą Florczak.

- Razem z Vanessą wzięłyśmy udział w kampanii adidas Watch Us Move, ponieważ wspieranie siły kobiet i siostrzanej solidarności jest nam niezwykle bliskie. Cieszę się, że po raz pierwszy miałam możliwość pracy z Vanessą, ponieważ jest dla mnie ogromną inspiracją i wspieram jej działania całym sercem. Chciałabym, żeby dzięki tej kampanii, dziewczyny odkryły w sobie swobodę, która pozwoli im cieszyć się sportem bez względu na to, co myślą inni - komentuje Ewa Chodakowska.

#NIECHPATRZĄ

Kobiety często czują się oceniane podczas uprawiania sportu, wstydzą się swojego wyglądu i nie chcą trenować w miejscach publicznych. adidas zachęca do zmian, czas przestać przejmować się tym, co myślą inni, więc #NIECHPATRZĄ.

Watch Us Move - #NIECHPATRZĄ to kampania w duchu body positivity, która zachęca wszystkie kobiety do tego, by nie bały się ruchu, wspierały siebie nawzajem i były wobec siebie solidarne. Watch us Move to radość, jaką daje swobodny ruch.

adidas Formotion

Kolekcja została opracowana przez całkowicie żeński zespół projektantek. Zapewnia maksymalne wsparcie, jednocześnie oferując wygodne dopasowanie, które płynnie współpracuje z ciałem w ruchu. Czerpiąc inspirację z technologii shapewear, legginsy Formotion wykorzystują stopniowaną kompresję opartą na mapowaniu ciała i badaniach ruchu, by zapewnić precyzyjne wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Strefy kompresji mają różną intensywność i są strategicznie rozmieszczone wokół talii i bioder, podczas gdy dzianina o wysokiej rozciągliwości wokół nóg i łydek zapewnia swobodę ruchów bez żadnych ograniczeń.

Kolekcja adidas Formotion została stworzona z szybkoschnącego materiału Aeroready, który zapewnia sportowcom uczucie suchości i komfortu oraz z PRIMEGREEN - czyli wysokowydajnych materiałów pochodzących z recyklingu, które zawierają co najmniej 40% materiałów pochodzących z recyklingu.

Za koncepcje kreatywną, przygotowanie sesji zdjęciowej, współpracę z influencerami oraz social listening odpowiada VMLY&R. Warsaw Production odpowiada za realizację sesji zdjęciowej, a autorem zdjęć jest Mateusz Stankiewicz.