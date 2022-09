Facebook | fot. Allie | Unsplash

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ogłosił dziś rano, że „czaty społecznościowe” pojawią się na Messengerze i grupach na Facebooku. Ta funkcja pozwoli użytkownikom wyjść poza kręgi prawdziwych znajomych i organizować dyskusje wokół ulubionych tematów. Oprócz zwykłych rozmów tekstowych, czaty społecznościowe będą obsługiwać kanały audio i wideo oraz pozwolą administratorom na wysyłanie wiadomości do swoich grup.Podobnie jak Discord, czaty społecznościowe ułatwią śledzenia szybko toczących się rozmów z udziałem wielu osób.

Meta przewiduje, że użytkownicy będą korzystać z czatów społecznościowych do komunikowania się z osobami spoza swojego najbliższego kręgu, a administratorzy będą mieli dostęp do kilku narzędzi do moderacji po to, aby zapewnić, że rozmowy będą na poziomie. Funkcja „Asystent administratora” pozwoli im utworzyć listę słów i fraz, które platforma ma oznaczy i podejmie odpowiednie działania. Ponadto, administratorzy mają również możliwość blokowania, wyciszania i zawieszania osób, które nie grają zgodnie z zasadami ich społeczności, a także prowadzenia rozmów wyłącznie w kręgu pozostałych moderatorów.

Brzmi znajomo? Owszem, bo Meta, której biznes na kopiowaniu cudzych funkcjonalności stoi, skutecznie replikuje tym razem sposób działania Discorda. Tam można dołączyć do serwerów społecznościowych, które są zorganizowane wokół jednej gry lub konkretnego tematu, a administratorzy mogą tworzyć wiele podkanałów tak, aby nadać porządek toczącym się dyskusjom.

Narzędzia do moderacji również przypominają funkcje, które Discord udostępnił w ostatnich miesiącach, aby skutecznie walczyć z trollami.

Mark Zuckerberg o tej dość oczywistej "inspiracji" jednak nie wspomina.

Budujemy czaty społecznościowe jako nowy sposób łączenia się z ludźmi, którzy podzielają twoje zainteresowania „Ponad 1 miliard osób korzysta z Messengera do komunikowania się ze znajomymi, a wkrótce będziesz mógł rozpocząć czaty społecznościowe z Messengera oraz grup na Facebooku. – napisał Mark Zuckerberg.

Czaty społecznościowe można rozpocząć zarówno z Messengera, jak i grup na Facebooku. Funkcja rozpocznie testy teraz i zostanie rozszerzona na grupy w nadchodzących tygodniach.

Meta już zaczęła dodawać do komunikatora pewne funkcje, które przypominają Slacka czy Discorda. W marcu Messenger otrzymał funkcję „@everyone”, która wysyła powiadomienie do wszystkich użytkowników na czacie. I odwrotnie, polecenie /silent wysyła wiadomość bez powiadamiania odbiorcy w ogóle.

Czy nowe funkcje będą płatne? Oczywiście, o tym nie ma na razie mowy, co też w przypadku Facebooka nie może dziwić, ale - w świetle ostatnich manewrów Mety - wydaje się kwestią czasu. Firma, której przychody reklamowe mocno ucierpiały w ostatnim czasie, a baza użytkowników mocno się zestarzała, inwestuje ostatnio w płatne usługi. Ostatnio powołał nawet komórkę, która ma identyfikować i budować „możliwe płatne funkcje” dla Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Grupą o nazwie New Monetization Experiences pokieruje Pratiti Raychoudhury, który wcześniej był szefem badań Meta.

To pierwsze poważne przedsięwzięcie Mety w budowaniu płatnych funkcji w głównych aplikacjach społecznościowych, z których wszystkie trzy mają miliardy użytkowników, ale ten ruch nie może budzić zdziwienia. Działalność reklamowa firmy poważnie ucierpiała w wyniku zmian śledzenia reklam Apple w systemie iOS i szerszego ograniczenia wydatków na reklamy cyfrowe.

Płatne funkcjonalności mają pomóc firmie, która zyskami z reklam stoi, zdywersyfikować źródła przychodów. W wywiadzie dla The Verge, wiceprezes Meta ds. monetyzacji nadzorujący grupę, John Hegeman, powiedział, że firma nadal jest zaangażowana w rozwój swojej działalności reklamowej i że nie planuje pozwolić ludziom płacić za wyłączanie reklam w swoich aplikacjach.

Chociaż Meta ma już kilka płatnych funkcji w swoich aplikacjach, do tej pory nie traktowała ich użytkowników priorytetowo. Teraz najwidoczniej się to zmieni. W dłuższej perspektywie Meta uważa bowiem, że płatne funkcje staną się bardziej znaczącą częścią jej działalności: - Myślę, że w pięcioletnim horyzoncie czasowym mogą bardzo zyskać na znaczeniu.

Administratorzy grup na Facebooku mogą już pobierać opłaty za dostęp do ekskluzywnych treści, wirtualne „gwiazdki” można kupić, aby wysłać ich twórcom; WhatsApp pobiera opłaty od niektórych firm za możliwość wysyłania wiadomości do swoich klientów, a Instagram ogłosił niedawno, że twórcy mogą również zacząć pobierać opłaty za subskrypcję dostępu do ekskluzywnych treści. W czerwcu dyrektor generalny Mark Zuckerberg zapowiedział również, że firma nie zmniejszy transakcji z płatnych funkcji i subskrypcji do 2024 roku.

Meta nie jest osamotniona w dążeniu do zwiększania udziału płatnych funkcji. W ciągu ostatnich kilku lat niemal wszystkie platformy mediów społecznościowych coraz częściej korzystały z tego doładowania: TikTok zaczął testować płatne subskrypcje dla twórców na początku tego roku, Twitter ruszył z Super Follows, a Discord zarabia całkowicie dzięki subskrypcji Nitro. Ponadto w tym roku zarówno Telegram, jak i Snapchat dodały płatne poziomy, które odblokowują dodatkowe funkcje. I na przykład płatny plan Snapchata okazał się strzałem w dziesiątkę.