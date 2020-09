Facebook się zmienił. Czy jednak zmiana nie była zbyt drastyczna?

fot. Kon Karampelas on Unsplash

Od września 2020 roku nowy wygląd Facebook stał się jedynym obowiązującym. I choć nie jest nowością - już od kilku miesięcy można było przełączyć się na nowy widok przetestować jego funkcjonalności - teraz nie ma już odwrotu.

I jak to zwykle bywa, większość użytkowników nowego interfejsu szczerze nie znosi, o czym jednak - jak zawsze - szybko zapomną. Nowy wygląd Facebooka z pewnością jest bardziej minimalistyczny niż poprzedni, bardziej przypomina ten mobilny. Układ jest bardziej przejrzysty, ikony większe, a ilość tekstu - zredukowana. Ten ruch nie może jednak dziwić, zważywszy na to, że to właśnie kanał mobilny jest od dawna już oczkiem w głowie nie tylko Marka Zuckerberga, ale i wszystkich włodarzy platform społecznościowych.

I to własnie niektórym przeszkadza. Zwłaszcza że rozmiar wyświetlanych postów może wydawać się teraz ogromny, a użytkownik desktopowy musi sporo scrolllować, by zobaczyć całość.

Czy więc zmiana nie była - mimo że nieunikniona - zbyt drastyczna?

Filip Iwański

CEO

Imagine

Facebook ostatnio radykalnie się zmienił i choć po jakimś czasie oceniam tę zmianę na lepsze, bo mimo wszystko jest przejrzyście, a zarządzanie pewnymi procesami stało się prostsze i bardziej intuicyjne, to jednak przeskok z tego co było na to co jest wydaje się za dużą rewolucją.

Jestem zwolennikiem drobnych zmian UX na ścieżce klienta, szczególnie jeśli mowa o medium społecznościowym, z którego korzystają miliardy ludzi. Wszystkie dogmaty UX mówią, że użytkownicy nie powinni się uczyć naszego serwisu, że powinni naturalnie i intuicyjnie wiedzieć co gdzie się znajduje. Dlatego z lekkim przerażeniem odbieram te zmiany. Jakie musiało być zdziwienie użytkowników, gdy pewnego sierpniowego poranka, zobaczyli swój portal, którego nie rozumieli, czego wyraz dali w wielu komentarzach, które przetoczyły się przez sieć.

Analizując nawigację, dochodzę do wniosku, że jaj nie rozumiem. Nie wiem czemu ikona trójkąta w kółku, symbolizuje ustawienia. Lepiej i intuicyjnej byłoby, aby po kliknięciu w zdjęcie profilowe otrzymywało się ustawienia, z możliwością przejścia do swojego konta, zresztą tak się też dzieje. Ale, najlepsze jest to, że można przejść do swojego profilu, wybierając link z lewej strony (zaraz pod wyszukiwarką), z belki na górze (zdjęcie profilowe z imieniem) oraz właśnie z trybie ustawień, o czym pisałem powyżej. Takich niekonsekwencji jest więcej.

Jeśli chodzi o sam layout, to na pewno jest bardziej przejrzyście, dodanie powietrza, większych fontów, kontrastów na pewno na plus, ale... jak oglądamy na dużej rozdzielczości, np full HD, to portal wygląda dość śmiesznie. Lewa kolumna, dużo pustego miejsca, środek, dużo pustego miejsca, prawa kolumna.

Być może twórcy Facebooka chcieli dobrze, ale lepiej by było, gdyby wprowadzali zmiany stopniowo, bez rewolucji. Z drugiej strony, może czują się tak pewnie i myślą "cokolwiek nie zrobimy, ludzie i tak będą nas odwiedzać". A będą?