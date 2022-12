ekologia, sadzenie drzew, fot. Brother

W ramach tegorocznych działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Brother wziął udział w akcji sadzenia drzew z fundacją Auris Futuro. Firma ufundowała zasadzenie 200 sadzonek na terenie Polanki Hallera należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brother Polska co roku aktywnie bierze udział w lokalnych działaniach CSR. W ubiegłych latach producent drukarek okazał wsparcie akcjom poświęconym między innymi ochronie jeży, czy opiece nad dzikimi zwierzętami oraz sadził drzewa w Górach Stołowych. W tym roku organizacja zdecydowała się na zalesienie obszaru należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polanka Hallera to powierzchnia o charakterze lasu ochronnego.

- Działania na rzecz środowiska naturalnego są ważnym elementem naszej działalności. Przy produkcji urządzeń stawiamy na proekologiczne rozwiązania, stale pracujemy nad zmniejszeniem emisji CO2 oraz umocnieniem łańcucha dostaw obiegu zamkniętego. Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne, nie chcemy stać biernie i przyglądać się sytuacji – dlatego oprócz licznych proekologicznych zmian w biznesie postanowiliśmy kontynuować lokalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz budowania bioróżnorodności w Polsce – komentuje Katarzyna Idzkiewicz Senior Marketing Coordinator w Brother Polska.

Z uwagi na zwiększającą się retencję tj. zdolność do zatrzymywania wody, Brother Polska zdecydował się posadzić 200 olch czarnych. Gatunek ten ma wpłynąć na zachowanie odpowiedniej bioróżnorodności regionu, tak aby skorzystały z niego zapylacze, ptaki i cały ekosystem.

Firma Brother jest producentem wyspecjalizowanych w dziedzinie urządzeń drukujących, laserowych i technologii komunikacyjnych. Swoją działalność rozpoczęła w 1908 roku w Japonii, a w 2018 roku obchodziła 60-lecie działalności w Europie. Brother zatrudnia na całym świecie 25 000 pracowników.

