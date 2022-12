fot. Flixbus

Flix SE (FlixBus, FlixTrain), globalny lider rynku traveltech ogłosił dalszy rozwój warszawskiego oddziału firmy i rozpoczął rekrutacje do globalnych zespołów. Dostrzegając wysoki rozwój polskiego oddziału FlixBusa, firma zdecydowała się na otwarcie nad Wisłą HUBu m.in. dla zespołów planowania siatki połączeń (Network Planning), IT, czy HR, który będzie uzupełniał pracę zespołów w Monachium, Berlinie, Lisbonie i Sofii. Oprócz opcji pracy hybrydowej i zdalnej, Flix oferuje swoim pracownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie aż do 60 dni w roku, nazwaną programem „Work from (m)anywhere”.

Flix to międzynarodowa firma technologiczna, która powstała jako start-up w 2013 roku w Monachium, świadcząca usługi w zakresie mobilności jako FlixBus i FlixTrain. Firma zatrudnia obecnie ponad 3 tysiące osób o różnych narodowościach, które pracują z ponad 20 biur na świecie.

W Polsce Flix na ten moment poszukuje nowych pracowników m.in. na pozycjach, takich jak Product Owner, Junior Business Analyst, czy Network Planning Manager. Ostatnie z wymienionych stanowisk jest nową pozycją w rekrutacji prowadzonej do pracy z biura w Warszawie, również w trybie hybrydowym. Zadaniem Network Planning Managera, czyli Planisty Siatki Połączeń jest tworzenie i rozwijanie globalnej siatki połączeń FlixBusa w ścisłej współpracy z naszymi partnerami autobusowymi oraz z międzynarodowymi zespołami wewnątrz FlixBusa, które zajmują się m.in. polityką cenową i analizą danych komercyjnych.

- Pracujemy w 7-osobowym (na ten moment) zespole i tworzymy europejską siatkę połączeń ze szczególnym uwzględnieniem regionu środkowej i wschodniej Europy, a razem z nami pracują zespoły skoncentrowane na innych regionach Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Opracowujemy ofertę od ogółu do szczegółu, począwszy od zidentyfikowania pożądanych relacji, aż do planowania szczegółowego rozkładu jazdy. Poza tym regularnie obserwujemy bieżące wyniki i względem tego dostosowujemy ofertę do zmieniającego się popytu, analizujemy punktualność i jakość połączeń, żeby stale podnosić zadowolenie klientów. Dobry planista, opracowując produkt pod kątem komercyjnym, potrafi uwzględnić w tej analizie także kwestie techniczne i prawne - komentuje Jan Wojtyński, Starszy Menadżer w zespole Planowania Siatki Połączeń.

To stanowisko, tak jak i pozostałe wyżej wymienione oferty, są propozycją do podjęcia pracy stacjonarnej z zielonego biura w Warszawie. W firmie stosuje się model hybrydowy w proporcji do 60% czasu pracy wykonywanej z domu (na przestrzeni tygodnia), lecz przede wszystkim w dostosowaniu do osobistych preferencji i okoliczności. Flix jako nowoczesny pracodawca wyznaje elastyczne podejście do pracownika, jak również proponuje oferty pracy całkowicie zdalnej. Wszystkie obecnie dostępne pozycje można sprawdzić na stronie firmy.

Wygodne biuro

FlixBus oferuje nowoczesne i zielone biuro, z wieloma udogodnieniami, takimi jak biurka ze stacjonarnymi rowerami, czy przestrzeń do relaksu wyposażoną w kanapę i pufy. Siedziba firmy mieści się przy ulicy Fabrycznej w Warszawie, a biuro ulokowane jest na dwóch poziomach budynku. W jego pomieszczeniach znajdziemy przestrzenie do aktywnego spędzania czasu, m.in. tarczę do gry w rzutki, stół do piłkarzyków czy miejsce do gry w koszykówkę, które zapewniają rozrywkę w trakcie przerw lub odpoczynek po pracy. Wszystkie udogodnienia są udostępnione do wspólnego użytku, co stwarza możliwość jeszcze lepszej integracji zespołu i kształtuje niepowtarzalną kulturę firmy.

Pracujesz skąd chcesz, bez limitów

Poza możliwościami pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej, Flix oferuje także program „Work from (m)anywhere”, dzięki któremu pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie nawet do 60 dni w roku. Pilotaż programu „Work from (m)anywhere” został wprowadzony dokładnie rok temu, w okresie przedświątecznym. Został bardzo pozytywnie odebrany przez pracowników i od lipca tego roku został wdrożony na stałe, jako element kultury organizacyjnej. W ramach programu można odwiedzić zarówno kraje europejskie, jak i kraje poza Europą. Jak podaje firma, najczęściej odwiedzanym państwem w ramach tego programu przez ubiegłe 5 miesięcy okazały się Włochy, gdzie pracownicy Flixa spędzili łącznie 774 dni na pracy zdalnej.

Workation, czyli sposób na łączenie podróżowania i pracy, który Flix wprowadził jako dodatkową korzyść dla swoich pracowników, to obecnie istotny trend na rynku pracy. Flix od początku działania wdraża rozwiązania odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom pracowników, również te niestandardowe, jak praca poza miejscem zamieszkania. Zgodnie z manifestem FlixBusa „We move limits” firma dąży do przekraczania granic i limitów, co odnosi się nie tylko do biznesu, ale i do całej kultury organizacji.

5 lat w Polsce

FlixBus Polska świętował niedawno 5-lecie obecności na rynku, ogłaszając przy tym, że na przestrzeni kilku lat stał się jednym z 5. kluczowych rynków dla całej grupy kapitałowej, tuż obok Niemiec, Włoch, Francji i USA. Firma zakłada dalszy rozwój, oferując coraz więcej pozycji dostępnych na stanowiskach z Polski, ale i z całego świata, zgodnie z międzynarodowym charakterem firmy.

– Obserwując jak FlixBus rozwijał się w Polsce na przestrzeni czasu - od początków naszej pracy w co-workowej przestrzeni, poprzez przeniesienie siedziby firmy do własnego biura, aż po rozszerzenie tego biura do na prawdę sporej, dwupoziomowej powierzchni - możemy być dumni, że udało nam się stworzyć niesamowity klimat i wyjątkową kulturę firmy. Po pięciu latach mamy tak zgrany zespół, że naturalnie odzwierciedla się to w naszych wynikach. Dzięki tym dotychczasowym sukcesom możemy teraz wkroczyć z jeszcze szerszą ofertą na międzynarodowy rynek pracy, zapraszając do naszej firmy specjalistów, którzy będą wpierać nas w tworzeniu globalnej strategii – mówi Michał Leman, dyrektor firmy na rynku w Polsce, Ukrainie i krajach Bałtyckich.

