Generacja Z i motoryzacja. Jak kupuje samochody młode pokolenie?

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Na rynku pojawiło się nowe pokolenie kupujących. To generacja Z, czyli osoby urodzone w latach 1995 – 2010, które dopiero co zarobiły swoje pierwsze pieniądze i chcą kupić auto nowe lub używane. Co kieruje decyzją o wyborze samochodu pokolenia Z i w jaki sposób wybierają nowe auto?

Czas na wagę złota

Młodsze pokolenie odbiega od Millenialsów w wyraźnym stopniu. Długo przyzwyczajaliśmy się do naleciałości pokolenia Y, a teraz już musimy otwierać się na potrzeby generacji Z. To nie proste zadanie, gdyż wpojone starszym zasady kupowania i sprzedaży, które opierały się głównie na negocjacjach z naszej strony, obecnie mają zupełnie obraz dla pokolenia Z. O młodych trzeba zabiegać mocniej, poświęcać im więcej uwagi oraz swojego czasu.

- Młodość nie lubi oczekiwania, co z resztą sami pamiętamy z naszych czasów. Jednak w przypadku pokolenia Z przekłada się to mocno na moment reakcji sprzedawcy samochodu od chwili otrzymania zapytania o dany model. To bardzo istotne dla tej generacji. Im szybciej otrzymają odpowiedź od sprzedającego, tym większe będą jego szanse na sprzedanie samochodu pokoleniu Z – informuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.

Nie tylko opóźnienie w kontakcie z generacją Z ma znaczenie. Również ogólny brak kontaktu ze strony sprzedającego jest niemile widziany. Osoby z tego pokolenia nie lubią być odcięte od informacji, ani też być narażone na znikome zainteresowanie.

Pokolenie Z i samochody elektryczne

Wydawać by się mogło, że w kwestii nowego pokolenia leży świadomość i troska o nasze środowisko, jednakże nie dotyczy to sektora motoryzacji. Według pokolenia Z samochody nie stanowią zagrożenia dla naszej planety, a tym samym chęć posiadania elektrycznego pojazdu w tej grupie nie jest priorytetowa. Co ciekawe, właścicielami tego typu pojazdów chcą zostać osoby trzydziestoletnie i czterdziestoletnie, u których świadomość wpływu spalin samochodowych na środowisko, jest znacznie większa.

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego, jednak osoby które go rozważają są znacznie starsze. To persony o ustabilizowanej sytuacji życiowej, którym zależy na aktywnym wprowadzeniu zmian w podejściu do środowiska, a tym samym przejściu z auta spalinowego na model bardziej eko. Nierzadko rozważają zakup hybrydy albo pojazdu zeroemisyjnego, czyli elektryka – komentuje dodaje Marcin Korzeniewski.

Natychmiastowy dostęp do informacji

Pokolenie Z cechuje się potrzebą natychmiastowego otrzymywania informacji. Zamienną nazwą dla generacji Z jest pokolenie C, która pochodzi od słów connect, communicate, change. I nie chodzi tu tylko o relacje ze znajomymi, ale również właśnie o to, by słowa generacji Z były zweryfikowane w sposób błyskawiczny, a najlepsza oferta porównana z konkurencyjnymi firmami.

- Ta grupa chce mieć dostęp do informacji, których sama nie może znaleźć, zatem w gestii sprzedawcy będzie jak najdokładniejsze ich przedstawienie, bo co bardzo ważne – to, co pokolenie Z może znaleźć w Internecie, przeczyta jeszcze przed spotkaniem ze sprzedającym auto. Zatem sprzedawca musi się przygotować merytorycznie do odpowiadania na najtrudniejsze pytania, a nawet przedstawienie konkretnych informacji, które nie są dostępne dla każdego – podpowiada Marcin Korzeniewski.

Informacje, które chce otrzymać pokolenie Z nie mogą pochodzić z niewiadomego źródła. To generacja, która żyje w dobie spamu, dezinformacji, medialnych nagonek, itp. Bardzo ceni sobie rzetelne i sprawdzone źródła, z których może czerpać wiedzę, a nawet bardzo chętnie sięga po dodatkowe rozwiązania, które to umożliwiają. Młodsze pokolenie często decyduje się na wybór dodatkowej usługi rzeczoznawcy, który sprawdzi dla nich samochód oraz zda szczegółowy raport z oględzin. Na plus tego rozwiązania jest nie tylko ogromna dawka informacji o wybranym modelu, ale również możliwość sprawdzenia auta w każdym miejscu w Polsce.

Miłośnicy motoryzacji

Ciekawym jest, iż pokolenie Z uważa siebie samozwańczo za miłośników motoryzacji. Młodszym przedstawicielom zależy na mocy silnika, a starszym na wyposażeniu i designie. Niezawodność i bezpieczeństwo pojazdu spada na dalszy plan.

- Jest to bardzo mocno zauważalne, że klienci z pokolenia Z mają bardzo dużą wiedzę o samochodach i aktywnie śledzą wszelkie nowości ze świata motoryzacji. Młodsza generacja zdecydowanie stawia na moc pojazdu, a także jego wyposażenie. Jednak w największej mierze interesują ich auta o bardzo dobrym wyposażeniu elektronicznym oraz z automatyczną skrzynią biegów. Prowadzenie pojazdu dla młodszej generacji ma być czynnością, którą wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny – a w tym pomaga zdecydowanie doposażenie samochodu w czujniki i asystentów – komentuje Marcin Korzeniewski.

Kupujący auto poniżej trzydziestego roku życia to osoby, które potrzebują informacji udzielonych w trybie błyskawicznym. Większość z nich są w stanie pozyskać samodzielnie, jednak sprzedający ma im również udzielić merytorycznego wsparcia. Pokolenie Z nie chce być ignorowane przez sprzedawców, a nawet potrzebuje specjalnej opieki, chcąc się czuć w centrum uwagi. Młodzi podejmują decyzje łatwo, ale wpierw należy sprostać ich wymaganiom, a także wyróżnić swoją ofertę wśród konkurencji – musi być atrakcyjna wizualnie, merytorycznie i przeważać nad innymi.