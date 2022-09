Stop Suszy, woda, liść, ekologia, fot. Castorama

Działania nastawione na ograniczanie zmian klimatycznych są niezbędne, by pozostawić kolejnym pokoleniom piękną planetę. Dlatego marka Gerber podejmuje działania związane m.in. z praktykami rolnictwa regeneracyjnego czy odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami. Ich celem jest tworzenie żywności dla najmłodszych tak, by jednocześnie wspierać pozytywne rozwiązania środowiskowe.

Rolnictwo regeneracyjne

Wszystko zaczyna się od gospodarstw. Gerber blisko i długoterminowo współpracuje z lokalnymi rolnikami, od których kupuje jabłka, marchew czy dynię – wielu z nich dostarcza nam produkty od ponad dekady, a w niektórych przypadkach jabłka i dynie, które trafiają do naszych produktów dostarcza nam już kolejne pokolenie rolników. Dzięki takiej właśnie współpracy możliwe jest skuteczne zachęcanie właścicieli gospodarstw do wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego oraz wspieranie ich w realizacji tych praktyk, zarówno merytorycznie jak i finansowo.

Do tej pory udało nam się zrealizować następujące projekty: Gerber sfinansowało zakup stacji monitoringu chorób i szkodników, z których korzysta już 25 gospodarstw. Pomagają one precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a także promuje stosowanie zielonych nawozów, w tym celu w 2021 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy naszym rolnikom nasiona rośliny poplonowej - facelii, w ilości umożliwiającej obsianie 65 ha pól uprawnych.

- Troszczymy się też o pszczoły. Sfinansowaliśmy zakup 100 uli oraz matki pszczele, a w ramach wolontariatu pracowniczego posadzone zostały bogate w pyłek krzewy. Liczymy, że poprawi to jakość plonów oraz będzie korzystne dla populacji pszczół - mówi Sebastian Bloch, agronom Gerber.

Agronomowie marki Gerber, tacy jak Sebastian, odgrywają ogromną rolę w promowaniu praktyk rolnictwa regeneracyjnego wśród rolników współpracujących bezpośrednio z Gerber. To osoby z szeroką wiedzą, których zadaniem jest m.in. udzielanie merytorycznego wsparcia gospodarstwom dostarczającym składniki wykorzystywane przez Gerber. Nasi specjaliści przynajmniej 2 razy w roku odwiedzają też pola, którymi się opiekują, by osobiście sprawdzić, jak wyglądają uprawy czy pobrać próbki niezbędne do określenia jakości gleby.

Gerber Organic

Produkty z linii Gerber Organic powstają ze składników pochodzących z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, gdzie uprawiane są z poszanowaniem naturalnych procesów oraz dbałością o środowisko, z myślą o przyszłości planety i kolejnych pokoleń. Także właściwie zaprojektowane opakowania mogą być ważnym elementem działań prośrodowiskowch. Szklane słoiczki i butelki, w które zapakowane są produkty Gerber, w 100% nadają się do recyklingu – oznacza to, że surowiec, z którego powstały, można odzyskać i ponownie wykorzystać, np. do produkcji nowych słoiczków.

Eksperci Gerber stale pracują nad kolejnymi zmianami w obszarze zrównoważonego rozwoju opakowań. Efektem tych wysiłków są m.in. właśnie pojawiające się na półkach nowe tubki z bezbarwnymi nakrętkami. Dzięki temu, że nie zawierają one barwnika, są łatwiejsze w recyklingu.