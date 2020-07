Glovo w okresie pandemii. Marka podsumowuje swoje działania

gastronomia, kuchnia, fot. Glovo

Możliwość dostawy na życzenie była czymś, co pozwoliło wielu osobom przetrwać okres pandemii, dostosowując się do obostrzeń i wychodząc z domów w przypadku większej konieczności. To rozwiązanie było i jest kluczowe również dla pracowników ochrony zdrowia, którzy na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 codziennie potrzebują ciepłego posiłku. Glovo, jeden z liderów na rynku dostaw w Polsce, wykorzystuje swoje zasoby i współpracując z innymi podmiotami, pomaga Polakom podczas pandemii.

Szybka pomoc dzięki dostawie

W ostatnich miesiącach sytuacja była nadzwyczajna. Nałożone ograniczenia i działania profilaktyczne, które zostały wprowadzone z powodu zagrożenia COVID-19, spowodowały, że każdy musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości kolejek po zakupy czy zamkniętych restauracji. Pomocy potrzebowała także ochrona zdrowia. Wobec tego, Glovo - aplikacja mobilna, działająca w 32 największych miastach w Polsce, podjęła szereg dostosowanych do sytuacji inicjatyw, wraz z partnerami.

– Polska nadal walczy z pandemią, a usługa dostawy okazuje się przydatnym rozwiązaniem w tym trudnym czasie. Dlatego też włączyliśmy się w akcje charytatywne i podzieliliśmy tym, co robimy najlepiej - szybką i sprawną dostawą. Dzięki takim działaniom i współpracy z innymi firmami, pracownicy ochrony zdrowia w Polsce nie musieli martwić się o posiłki – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.

Wspólne działanie to lepsze pomaganie

Glovo otrzymało zaproszenie do współpracy od PepsiCo. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Fundację PepsiCo, kurierzy z żółtymi plecami dostarczyli 14 tysięcy posiłków do szpitali, stacji pogotowia, centrum krwiodawstwa, mobilnych punktów informacyjnych w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Poznaniu, Gdyni, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi. Dostawy dotarły nawet do 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku. W ramach akcji zostały zamówione posiłki z lokalnych restauracji, dzięki czemu, w najtrudniejszym czasie zamrożenia gospodarki, firmy mogły pracować.

Działaniem, w które także włączyło się Glovo w czasie pandemii, była akcja #WzywamyPosiłki - ogólnopolska oddolna inicjatywa obywatelska wspierająca personel medyczny w czasie walki z pandemią koronawirusa. We współpracy z McDonald's, partnerem strategicznym akcji, do ponad 50 placówek szpitalnych, stacji pogotowia i punktów laboratoryjnych w całym kraju przez dwa miesiące, od marca do maja, dostarczane były bezpłatne, ciepłe posiłki. Specjalne McZestawy Mocy pozwalały zachować energię do działania, kiedy to pracownicy medyczni nie mogli opuścić swojego stanowiska przez długie godziny. W sumie McDonald’s dostarczył ponad 71 000 takich posiłków.

Glovo w pandemii pomaga globalnie

Hiszpański start-up działa w 22 krajach - wśród nich znalazły się również te, w których walka z pandemią jest długa i wymagająca, m.in. w Hiszpanii i we Włoszech. Pomoc nie ograniczała się do dowożenia posiłków dla tych, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, starszych i niepełnosprawnych. Działania objęły także dostawy produktów parafarmaceutycznych dla domów opieki społecznej i centrów medycznych. Ponadto, Glovo dostarczało sprzęt elektroniczny, aby umożliwić dzieciom naukę oraz skontaktować rodziny i bliskich rozdzielonych w czasie pandemii.

W Mediolanie aplikacja wraz z organizacją La Cordata, spółdzielnią socjalną, która oferuje zakwaterowanie i krótkoterminowe usługi hotelowe, pomogły najmłodszym. Dzieci rodziców chorych na COVID-19 pozostawały w placówce na czas przebywania ich opiekunów w szpitalach. Aplikacja, dzięki swoim możliwościom, zorganizowała odbiór i dostarczanie darowizn od mieszkańców Mediolanu - ubrań, książek i zabawek.

Innym przykładem była akcja na rynku hiszpańskim przeprowadzona we współpracy z Ana Bella Foundation, której celem jest uwolnienie kobiet od przemocy i wzmocnienie ich pozycji liderskiej w społeczeństwie. Glovo dowiozło posiłki kobietom znajdującym się pod opieką organizacji.

Zaangażowanie każdego dnia

Oprócz działań podczas pandemii start-up podejmuje akcje charytatywne na co dzień. Pracownicy są zachęcani do pomocy w programie Glovo Cares, który działa w wielu krajach na całym świecie, a wystartował w listopadzie 2018 roku. Osoby pracujące w Glovo mogą dostarczyć zamówienie dobrowolnie jako kurier, a w zamian za to firma przekaże 15 euro na rzecz lokalnej organizacji pozarządowej. Instytucja jest wybierana przez pracowników. W 2019 roku firma przekazała w skali globalnej ponad 80 tysięcy euro dla organizacji pozarządowych. Ponadto inicjatywa pozwala pracownikom Glovo zrozumieć pracę kuriera i dokładnie poznać jego obowiązki. Wpływa to pozytywnie na wprowadzanie ulepszeń w samej aplikacji, ale także usprawnia działanie pracy operacyjnej całej firmy.

Dodatkowo we Wrocławiu uruchomiona została testowa inicjatywa, w której anulowane zamówienia z partnerskich sieci sklepów spożywczych są przekazywane do specjalnych punktów. Są one obsługiwane i utrzymywane przez organizacje pozarządowe. Wiele z nich działa w formie szafek lub lodówek, a sięgnąć do nich może każdy, kto tego potrzebuje. Celem akcji jest ograniczenie marnowania nadwyżek żywności i przekazanie ich osobom narażonym na głód. Glovo planuje akcję rozszerzyć także na inne miasta w Polsce.

