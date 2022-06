GLS z nową kampanią wizerunkową realizowaną w Europie i Ameryce Północnej

GLS rozpoczął międzynarodową kampanię. Po zeszłorocznym wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej, teraz marka realizuje kolejne działanie związane z budowaniem swojej marki. W ramach kampanii przygotowanej we współpracy z agencją kreatywną dentsuACHTUNG!, GLS pokazuje jedną ze swoich najważniejszych cech: spersonalizowane podejście do dostarczania przesyłek.

Kampania powstała w oparciu o przekonanie firmy, że zarówno dla nadawców, jak i odbiorców „to nie jest zwykła paczka”. Akcja zbudowana została wokół kluczowych momentów interakcji z klientami – odbioru lub dostawy paczki. Ilustruje to, że każda przesyłka to o wiele więcej niż tylko jej zawartość. To w istocie nadzieje, marzenia i ambicje nadawców i odbiorców. Krótkie filmy wideo koncentrują się wokół scen specjalnej dostawy, pokazując znaczenie usług GLS w codziennym życiu ludzi.

Prowadzona w Europie i Ameryce Północnej kampania aktywnie komunikuje niedawno odświeżoną markę GLS.

Przekaz GLS został przełożony na kampanię przez agencję dentsuACHTUNG!

– Aby pokazać, że GLS jest marka zorientowaną na ludzi, postanowiliśmy wykorzystać inną perspektywę związaną z dostarczaniem przesyłek, tj. osobą odbierającą paczkę. Dla niej to nie jest tylko paczka, ponieważ to, co zawiera, wnosi pewną wartość do jej życia. We wszystkich sytuacjach, które pokazujemy w kampanii, proste zdarzenie, jakim jest dostarczenie przesyłki, znaczy bardzo wiele dla konkretnej osoby. Hasło marki „Parcels to People” podsumowuje to w trzech słowach – komentuje Diederik Mulder, art director w dentsuACHTUNG!.