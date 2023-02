czekolada, słodycze, fot. AlexanderStein, pixabay

Trwa nowa kampania Wawel, w ramach której producent realizuje „Konkurs z królewskim gestem” oraz działania wizerunkowe wspierające kluczową dla marki kategorię, jaką są słodycze na wagę. To kolejna aktywność firmy w ramach przyjętej strategii komunikacji.

„Konkurs z królewskim gestem” jest prowadzony do 26 lutego 2023 roku. Wystarczy zakupić minimum 200 g słodyczy marki Wawel, dostępnych na wagę w sklepie znajdującym się na terenie Polski, zarejestrować paragon na stronie konkurswawel.pl oraz odpowiedzieć na pytanie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: smartfony, przenośne głośniki i zestawy słodyczy. Zwycięzca może przekazać równowartość nagrody na wybrany cel charytatywny wspierany przez Fundację Siepomaga.

Celem kampanii jest budowa świadomości wokół idei zakupu słodyczy na wagę z modułów „Królestwo Dobrego Smaku”, czyli autorskich systemów sklepowych, które umożliwiają komponowanie własnych miksów słodyczy marki Wawel na wagę. Moduły zyskały nowy wygląd, zgodnie z założeniami wdrażanej komunikacji, w której Wawel stawia na swoje mocne strony i skojarzenia z marką: królewskość, jakość i czekoladowość. Poza konkursem konsumenckim zaplanowano szeroką kampanię digitalową, wsparcie materiałami POS w sklepach oraz działania PR.

Wawel to lider sprzedaży słodyczy na wagę z największym wartościowo udziałem w rynku. Nowe moduły dostępne są w sklepach na terenie całego kraju. Wpływają na dostępność produktów i ich wysoką rotację, zapewniając właściwą jakość zgodnie z zasadą FIFO (first in – first out).