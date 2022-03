Google Cloud i VMware zacieśniają współpracę. Oto szczegóły

zgoda, umowa, fot. rawpixel, pixabay

Google Cloud i VMware rozszerzają współpracę. Od tej pory ich klienci będą mogli używać VMware Cloud Universal wykorzystując silnik VMware Engine w chmurze Google, co ułatwi modernizację aplikacji i chmury w przedsiębiorstwach.

Pobierz raport Sieci afiliacyjne 2022 r.

Google Cloud VMware Engine umożliwia migrację aplikacji VMware do chmury bez konieczności wprowadzania zmian — często w czasie krótszym niż godzina. Usługi VMware Cloud Verified oraz Google Cloud dostarczają infrastrukturę chmurową do obsługi krytycznych dla przedsiębiorstwa obciążeń roboczych vSphere. Do usługi standardowej wbudowane są funkcje bezpieczeństwa, dostępności, optymalizacji zasobów, łatwości zarządzania i wsparcia operacyjnego.

- Nasze partnerstwo z VMware ułatwi przedsiębiorstwom migrację aplikacji opartych na VMware do zaufanej i wysoce wydajnej infrastruktury Google Cloud. Nasza decyzja zbliża VMware i Google Cloud i stanowi duży krok naprzód we wspólnych wysiłkach na rzecz wspierania transformacji cyfrowej - powiedział Kevin Ichhpurani, wiceprezes ds. globalnego ekosystemu w Google Cloud.

Po przejściu do chmury klienci mogą od razu zacząć tworzyć aplikacje hybrydowe. To zapewnia bezpieczniejszy dostęp do usług Google (takich jak BigQuery), operacji w chmurze, a także rozszerza istniejące usługi odzyskiwania danych po awarii, tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych.

Dzięki połączeniu Google Cloud VMware Engine z VMware Cloud Universal, przedsiębiorstwa mogą uzyskać wzrost oszczędności TCO w ciągu 3 lat o 38% w porównaniu do środowisk lokalnych, Średnie roczne oszczędności kosztów w wysokości ponad 2 mln USD, średnie oszczędności na robociźnie w wysokości 115 tys. dolarów dzięki wykorzystaniu istniejących narzędzi VMware i Google Cloud oraz 100 Gb/s dedykowanej sieci wschód-zachód i wysoka dostępność z umową o poziomie usług 99,99% czasu bezawaryjnej pracy dla klastra.

VMware Cloud Universal to program umożliwiający realizację strategii multi-cloud i transformacji cyfrowej. VMware i partnerzy będą mogli oferować Google Cloud VMware Engine wraz z innymi usługami VMware Cross-Cloud. Pozwoli to klientom realizować inicjatywy związane z transformacją cyfrową zgodnie z harmonogramem, przy niższych kosztach ogólnych i ryzyku.

- Ułatwiamy korzystanie z Google Cloud VMware Engine wraz z innymi usługami VMware Cross-Cloud - zarówno w centrum danych, jak i w chmurze brzegowej czy Google Cloud. Dzięki podejściu multicloud pomagamy przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje, pozwalając im na zachowanie kontroli korporacyjnej — powiedział Zia Yusuf, starszy wiceprezes ds. ekosystemu strategicznego i rozwiązań branżowych w VMware.

Klienci z branż, takich jak handel detaliczny, telekomunikacja i produkcja, już dziś używają silnika Google Cloud VMware Engine, aby modernizować i przyspieszać migrację obciążeń krytycznych do chmury Google.

- Migrujemy i modernizujemy nasze obciążenia, aby zredukować koszty i zapewnić sobie lepszą sprawność działania w chmurze. Mamy wiele systemów do zmodernizowania i jesteśmy przekonani, że Google Cloud VMware Engine usprawni cały proces. Ponadto chcieliśmy przechowywać nasze dane bliżej platformy analizy wykorzystującej BigQuery — umożliwia nam to szybsze podejmowanie decyzji biznesowych — powiedział Hiroshi Shimizu, kierownik działu transformacji cyfrowej, Asahi Group Japan, Ltd.

- Nokia jest w trakcie przenoszenia swojej infrastruktury informatycznej on-premises do Google Cloud. Silnik Google Cloud VMware Engine przyspiesza proces migracji, ponieważ spełnia priorytety firmy, takie jak szybkość, ciągłość działania i pełna kontrola nad obciążeniami roboczymi. Dzięki temu łatwiej jest nam wspierać naszych klientów rozlokowanych w ponad 130 krajach - powiedział Ravi Parmasad, wiceprezes ds. globalnej infrastruktury IT w Nokia.

Poprzez rozszerzenie partnerstwa między VMware i Google Cloud klienci zyskają większą elastyczność finansową, przyśpieszą migrację do chmury i modernizację aplikacji w Google Cloud.