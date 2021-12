Google traci pozycję lidera w rankingu najpopularniejszych domen. Kto znalazł się na pierwzsym miejscu?

Google | fot. hk | Unsplash

Firma CloudFlare, zajmująca się bezpieczeństwem sieci i monitorowaniem danych o ruchu internetowym, umieściła TikTok przed Google w rankingu najpopularniejszych domen. W zeszłym roku Google było na pierwszym miejscu, a TikTok dopiero na 7. CloudFlare wyjaśnia, że TikTok po raz pierwszy pojawił się przed Google na jeden dzień w lutym 2021 i dopiero w sierpniu regularnie przeskakiwał Google'a w codziennym ruchu.

Do końca 2021 r. dane firmy wykazały, że TikTok.com była najpopularniejszą domeną nr 1. Na drugim miejscu uplasował się Google.com, a za nim Facebook.com, Microsoft.com i Apple.com.

TikTok stał się światowym fenomenem, które - jak pisała dla The New York Times, Shira Ovide "może przebudować rozrywkę, dając nowemu pokoleniu aktywistów nowe sposoby opowiadania historii i kwestionując globalny porządek w Internecie”. I wygląda na to, że jej słowa okazały się prorocze. TikTok teraz nie tylko już przewyższa teraz inne platformy społecznościowe pod względem globalnego ruchu, ale staje się bardziej dostępny niż Google i jego pakiet usług, w tym Mapy Google i Gmail.

TikTok pokonuje też Facebooka

To nie pierwszy raz, kiedy TikTok pokonuje lidera w rankingach. W lutym, jak wynikało z raportu AppAnnie, po raz pierwszy użytkownicy spędzili więcej czasu na TikTok niż na Facebooku. Czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku. TikTok plasuje się więc w pierwszej piątce pod względem czasu spędzonego w aplikacji, a tempo, w jakim rozwijał się w ciągu ostatniego roku, wyprzedza prawie każdą inną aplikację analizowaną w raporcie.

TikTok jest też prymusem, jeśli chodzi o przychody, zajmując drugie miejsce w rankingu aplikacji niezwiązanych z grami pod względem wydatków konsumenckich. Podczas gdy wiele aplikacji społecznościowych zarabia na tylko lub wyłącznie reklamach, TikTok zarabia i na reklamach, i na e-commerce, umożliwiając użytkownikom kupowanie towarów cyfrowych.

Jeszcze kilka lat temu, gdy TikTok pojawił się w Polsce, mało kto postrzegał go jako miejsce, w którym warto szukać odbiorców produktów czy usług swojej marki. Platforma, która pozwalała na dzielenie się krótkimi formami wideo, była uznawana bowiem za chwilową modę i rozrywkę dla nastolatków. Sam TikTok niechętnie przyznawał wówczas, że korzystają z niego przede wszystkim osoby bardzo młode. Teraz profil użytkownika wygląda zgoła inaczej, a wraz z nim zmienił się potencjał reklamowy aplikacji.