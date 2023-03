Szymon Bożycki, Julia Gizelska, fot. NewBalance

Kultowy model New Balance 550 wywodzi się ze świata koszykówki, jednak już na stałe wpisał się w światowej klasy streetstyle. W jego odświeżonej wersji możemy zobaczyć między innymi Hailey Bieber czy Emily Ratajkowsky. Teraz przyszedł czas na polską odsłonę kampanii modelu 550 na TikToku, w której połączono klimat szkolnej sali gimnastycznej ze światem mody, a to wszystko w TikTokowym stylu opartym o ciekawe efekty transitions.

Polska odsłona kampanii

Do kampanii zaangażowano dwójkę utalentowanych twórców znanych zarówno ze swoich umiejętności tanecznych, jak i ciekawego wyczucia stylu, Szymona Bożyckiego i Julię Gizelską, którzy przedstawili nowy model New Balance 550. Kampania odzwierciedla ich naturalność i energię, co jest kluczowym atrybutem materiałów tworzonych w ramach modelu TikTok Friendly Video Production. Kreacje zostały oparte o twórczość zaangażowanych influencerów, aby najlepiej oddać ich charakter i dopasować komunikację w sposób natywny do platformy. W ramach jednego dnia zdjęciowego powstało w sumie 10 materiałów wykorzystanych w kampanii zasięgowej i trafficowej na TikToku.

Za strategię, kreację, współpracę z twórcami, jak i zakup mediów odpowiada agencja SpaceCat Industries. To kolejny projekt agencji dla marki New Balance w autorskim modelu TikTok Friendly Video Production. Głównym założeniem tego modelu kreatywno-produkcyjnego jest połączenie naturalnych talentów twórców i TikTokowego stylu montażu z profesjonalną produkcją reklamową na planie zdjęciowym. Dzięki temu powstają materiały idealnie dopasowane do charakteru platformy i obecnej na niej grupy odbiorców.