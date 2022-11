Jeśli sprawdzimy w wyszukiwarce hasło “headless”, zobaczymy sporo definicji i sposobów rozumienia tego pojęcia. Wiele z nich dotyczy CMS-ów, inne próbują wyjaśnić jego genezę. Warto jednak skupić się nie tylko na jasnym zrozumieniu, o czym mówimy w nawiązaniu do headless, ale przede wszystkim dla kogo jest to rozwiązanie oraz kiedy i czy w ogóle warto w nie inwestować.

Na dobry początek: słowniczek podstawowych pojęć

Zanim przejdziemy do tego, co dają nam rozwiązania “bezgłowe”, warto w tym miejscu zacząć od końca, by lepiej zrozumieć istotę tematu. Zdecydowanie pomoże w tym wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć, które często zestawia się z hasłem headless.

Architektura opisuje interakcje pomiędzy aplikacjami, bazami danych i systemami oprogramowania pośredniczącego w sieci. Zapewnia wspólną pracę wielu aplikacji.

Backend to kod, który powstaje na serwerze. Użytkownik nie ma do niego bezpośredniego dostępu.​ Tworzy się go używając takich języków programowania jak:

PHP

Java

Python

Ruby

Frontend to kod, który tworzy się w przeglądarce użytkownika. Można go podejrzeć wyświetlając ”źródło strony” w przeglądarce.​ Większość logiki na froncie tworzy się w JavaScripcie przy pomocy m.in. Reacta czy Angulara.

Progressive Web App (PWA) to strona internetowa, wykorzystująca nowe technologie dostępne w przeglądarkach. Dzięki znajomości kontekstu urządzenia i jego możliwości, często zachowuje się jak natywna aplikacja mobilna. PWA powstaje w technologiach frontendowych i zasilana backendem.

Application Programming Interface (API), czyli możliwość połączenia pomiędzy dwoma interfejsami programistycznymi - kontrakt, który umożliwia komunikację pomiędzy różnymi serwisami.

Różnice między headless a monolitem?

Monolit to klasyczną metodę developmentu, czyli rozwiązanie nierozproszone, gdzie wszystkie funkcje i serwisy są zgromadzone w jednej bazie kodu. Interfejs użytkownika, logika biznesowa, obsługa danych i aplikacje istnieją jako jedna złożona i ściśle powiązana ze sobą całość w ramach tylko jednego produktu. To duża, samodzielną struktura, w której wszystko jest zbudowane liniowo. Zatem każdy produkt (np. aplikacja mobilna czy e-commerce) posiada całkowicie oddzielną strukturę.

Z kolei headless - w opozycji do monolitu - to architektura, w której frontend i backend są rozdzielone i komunikują się w oparciu o API.

Wady tradycyjnego podejścia?

Nie jest dostosowane do dużej ilości touchpointów​.

Trudno jest utrzymywać treść dla wielu kanałów odbioru​.

Rośnie złożoność techniczna przy wielu kanałach.

Dla każdego nowego kanału konsumowania treści, musimy stworzyć „nową stronę” (nowy CMS z bazą danych itd.), co po jakimś czasie staję się koszmarem do utrzymania.

W czym pomaga architektura headless?

W kontekście headless w e-commerce sporo mówi się od lepszych doświadczeniach zakupowych, elastyczności tego podejścia, lepszej realizacji bardziej rozbudowanych projektów itd. Ale czy to rozwiązanie dla wszystkich?

Dla kogo jest headless?

Wytwarzanie i utrzymanie produktów online wymaga zwiększenia zwinności. To duże wyzwanie, na którym zależy wielu sklepom internetowym. Właśnie na takie potrzeby odpowiada architektura headless, która w porównaniu do monolitu ułatwia przepływ informacji i upraszcza sposób dostarczenia contentu. Za pomocą jednej bazy danych, możemy dystrybuować materiały do wiele różnych kanałów odbioru (aplikacja mobilna, WWW, PoS itd.)

Zalety headless z perspektywy biznesowej

Tradycyjne platformy e-commerce nie zawsze mają odpowiednie możliwości, by dostosować się do nowych punktów styku lub szybko i zwinie zmienić założenia rozwoju. Stąd headless wyróżnia się wyraźnie na tym polu ponieważ zapewnia:

jedno miejsce do tworzenia i serwowania treści​ – zmiany wprowadzone w jednym interfejsie aplikowane są do wszystkich powiązanych aplikacji.

elastyczność przy rozdzielaniu odpowiedzialności pomiędzy streamy/zespoły/firmy​.

skalowalność i rozszerzalność – łatwiej dodawać kolejne kanały sprzedaży czy konsumpcji treści.

zwiększone bezpieczeństwo​.

mniejszą złożoność infrastruktury​ potrzebnej do uruchomienia aplikacji.

długofalowo niższe koszty utrzymania aplikacji wykonanej w architekturze headless

przewagę biznesową przy dodawaniu nowych kanałów sprzedaży – szybszy Time to Market.

ułatwioną współpracę z wieloma dostawcami.

Wady rozwiązań headlesowych

Headless nie jest idealny i jak każde rozwiązanie ma też wady. Wiele z nich mogą dotyczyć jedynie do niektórych przypadków, ale trzeba mieć ich świadomość i wziąć je pod uwagę zarówno przy podejmowaniu decyzji, planowaniu, jak i wdrażaniu.

Wymaga innego podejścia, jeśli chodzi o tworzenie treści (content musi być bardziej przemyślany, bo te same elementy będą używany w wielu kanałach)

Wdrożenie przynajmniej na początkowym etapie jest trudniejsze i bardziej kosztowne, podobnie jak utrzymanie – zwraca się w dłuższej perspektywie, szczególnie przy wdrażaniu nowych produktów.

W przypadku korzystania z różnych dostawców (np. jeden dostawca to backend, drugi to frontend), wymaga doświadczenia w budowaniu zespołów.

Jako rozwiązanie bardziej nowoczesne i zaawansowane, może stanowić większe wyzwanie w kontekście znalezienia odpowiednich partnerów.

Jak wdrożyć headless?

Duża część bieżących rozwiązań dostępnych na rynku powstaje w oparciu o monolit.

POV: Rozwiązanie tworzone było kilka lat temu, mamy w to zainwestowane spore pieniądze i know-how zespołu, co teraz?

Najczęściej tworzy się wówczas aplikacje mobilne. Ale czy to konieczność? Aplikacja mobilna to potencjalnie atrakcyjny kanał sprzedaży, który może zwiększyć potencjał wielu przedsięwzięć. Jeśli cały nasz kontent znajduje się w monolicie, najlepszą opcją jest stworzenie API do już istniejącego rozwiązania, po to, żeby skrócić czas wdrożenia.

Po wdrożeniu API kolejnym krokiem może być przeniesienie frontendu strony np. do PWA. Dzięki temu rozłączamy warstwę wizualną od backendowej i przekształcamy nasze rozwiązanie właśnie w headless.

Podsumowując

Czy warto inwestować w headless? Każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie indywidualnie. By wejść na wyższy poziom konkretu, warto zadać sobie serię klasycznych pytań: who, what, why, when?

Jeśli myślimy o skalowaniu, wzroście, szybkim rozwoju to rozłączenie frontendu od platformy, na której funkcjonuje oraz od innych systemów stanowi rozwiązanie prawie idealne. Dzięki oddzieleniu „głowy” (frontend) od „kręgosłupa” (backend) zyskujesz znacznie większą swobodę w możliwości prezentowania contentu, czy tworzenia przyjaznego doświadczenia klienta na różnych urządzeniach. UX to klucz do sukcesu. To też znacznie ułatwi budowanie większych ekosystemów. W szczególności przy ich planowanym rozwoju headless pozwala robić to efektywniej.

Trzeba mieć świadomość kilku potencjalnych trudności oraz dokładnie zastanowić się, czy faktycznie takie rozwiązanie jest dla Ciebie. Niemniej, jeśli przeczytałeś cały tekst to prawdopodobnie jest w tym coś wartego rozważenia.