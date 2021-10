Hobby Polaków w okresie pandemii. Oto branże, które zyskały dzięki lockdownom

hobby, dom, fot. Foundary, pixabay

Pandemia zamknęła nas na pewien czas w domach, ale też zachęciła do kreatywnego spędzania czasu. Eksperci z firmy Shoper wytypowali 7 branż e-commerce, które zyskały na popularności w ostatnich miesiącach i teraz świetnie sobie radzą.

Kilka tygodni temu w internecie pojawił się mem z brytyjskim sportowcem - Tomem Daley - który w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio tuż przed oddaniem skoku do wody robił sweter na drutach. Jak się okazało, olimpijczyk w ten sposób relaksował się przed zawodami, a przygodę z szydełkowaniem rozpoczął w czasie pierwszego lockdownu. Efekty swojej pracy prezentuje na specjalnym profilu na Instagramie. Zgromadził tam już 1,4 mln fanów, co pokazuje, że w swej pasji do robótek ręcznych nie jest odosobniony.

7 trendów, które zaistniały na nowo pod wpływem pandemii

1. Szachy i inne planszówki

Spodziewano się, że ludzie zamknięci w domach zaczną więcej grać w gry. Pewnym zaskoczeniem było, że popularność zyskuje gra, która znana jest od kilkunastu wieków. Stare dobre szachy okazały się świetnie pasować co cyfrowej rzeczywistości. Rekordowe liczby nowych graczy rejestrowały się na szachowe portale do gry online oraz oglądały pojedynki z udziałem arcymistrzów transmitowane w serwisie Twitch.

Wpłynęło to też na sprzedaż tradycyjnych szachownic - w listopadzie 2020 r. eBay raportował trzykrotny wzrost liczby sprzedanych zestawów do gry w szachy w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. W Polsce ten boom rozciągnął się na całą kategorię gier planszowych - ich producenci notowali wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku. Na platformie sklepów internetowych Shoper sprzedawcy z branży hobby w czasie pierwszej fali pandemii mieli o 84 proc. więcej zamówień niż rok wcześniej.

2. Gra na ukulele

Mniejszy i prostszy krewny gitary przez lata cieszył się sympatią podróżników, ze względu na swoje niewielkie gabaryty. W 2020 r. okazało się, że świetnie gra się na nim też w domowym zaciszu, zwłaszcza że YouTube pełen jest pociętych w odcinki kursów nauki gry, oraz instrukcji, jak krok po kroku nauczyć się grać covery popularnych piosenek na ukulele. Sam instrument z uwagi na to, że jest niewielki, można nabyć relatywnie tanio - zwłaszcza w internecie. Na amerykańskim Amazonie był to najszybciej zyskujący popularność instrument - w pierwszej fali pandemii jego sprzedaż była o 66 proc. wyższa niż rok wcześniej.

3. (Przy)domowe ogrody

Spędzając więcej czasu w czterech ścianach, zapragnęliśmy dodać im nieco życia, stąd wzrost zainteresowania pielęgnowaniem domowych i przydomowych kwiatów. Amerykanie, według danych rządowego U.S. Census Bureau, w 2020 r. zwiększyli swoje wydatki na artykuły ogrodowe o niemal 20 proc. Na Instagramie globalnie opublikowano 2,8 mln zdjęć z hasztagiem #plantmom (mama roślin). Zielone hobby okazało się dobre na czas lockdownu, bo na wkomponowaniu nowej rośliny w wystrój pokoju nasza rola się nie kończy, a właściwie dopiero zaczyna. Głównym zadaniem jest w końcu zadbać, by zaadoptowana roślina pięknie wzrastała.

- Fakt, że nasza miłość do roślin nie zawsze idzie w parze z wiedzą na ich temat wspaniale wykorzystali twórcy sklepu Zielone Pogotowie, działającym na platformie Shoper. Na ich przykładzie widać, jak w e-commerce można skutecznie wykorzystywać media społecznościowe. Nie poprzestają oni na zachęcaniu do zapoznania się z ofertą sklepu, a przede wszystkim dzielą się mnóstwem porad na temat ogrodnictwa. Na Facebooku i YouTube regularnie zamieszczają filmy instruktażowe, a także organizują live’y, podczas których odpowiadają na pytania początkujących fanów roślin domowych i przydomowych. Dla osoby, która znalazła nowe hobby takie miejsce, w którym jednocześnie zasięgnie porady i zrobi zakupy jest na wagę złota - zauważa Artur Halik.

4. Joga i treningi

Czasowe zamknięcie siłowni i innych miejsc dla aktywnych sprawiło, że część z nich poszukało wolnego kącika na rozłożenie maty w swoim domach. Nieco trudniej było tym, którzy preferują ćwiczyć z instruktorem, ale szybko okazało się, że w sieci nie brakuje gotowych lekcji i treningów. Trafili tam również trenerzy i z czasem przekonali się do publikowania nagrań ze swych autorskich sesji - czy to bezpłatnie czy też w ramach crowdfundingu albo przez płatne portale dla ćwiczących online. Efekt? W pandemii stajemy się nie mniej, a bardziej aktywni i więcej kupujemy sprzętu do samodzielnych ćwiczeń. W sklepach sportowych na platformie Shoper wartość transakcji w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnęła już 85 proc. wartości wszystkich transakcji z całego 2020 r.

5. Makijaż DIY

Z jednej strony branża kosmetyczna ucierpiała na ograniczeniu spotkań towarzyskich i wydarzeń. Z drugiej czasowe zamknięcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych skłoniły sporą grupę kobiet, by poprawić swoje umiejętności, korzystając choćby z internetowych tutoriali, pokazujących jak samodzielnie wykonać profesjonalny makijaż. Urodowym influencerkom pokierowanie odbiorców do e-sklepu, gdzie znajdą wykorzystane w filmie akcesoria przychodzi naturalnie, choć bywa też niekiedy wynikiem płatnej współpracy. W efekcie, jak wynika z raportu Edge Retail Insight, w tym roku już 1/5 kosmetyków na świecie kupowana jest online.

6. Zwierzęta

W polskich domach przez ostatnie dwa lata przybyło kilkaset tysięcy nowych pupili. Pandemia wzmocniła też naszą więź ze zwierzętami, zatem nic dziwnego, że bardziej o nie dbamy. Prawdziwy boom przeżywają zoologiczne e-sklepy. Łączna wartość transakcji w sklepach z produktami dla zwierząt i korzystających z usługi Shoper Płatności w pierwszym półroczu 2021 była dwukrotnie wyższa niż w całym 2019 roku. Internetowy kanał sprzedaży umożliwia dużo łatwiejsze niż w tradycyjnych sklepach uruchomienie subskrypcyjnego modelu zakupów. Można zamówić pudełko z jedzeniem, zabawkami i akcesoriami, który raz w miesiącu trafi do naszego pupila. Widać również zainteresowanie wirtualnym umawianiem konsultacji weterynaryjnych.

7. Pieczenie chleba i inne kulinaria

68 proc. Polaków zadeklarowało w badaniu Mastercard, że w ciągu pierwszego roku pandemii poprawili swoje umiejętności kulinarne. Szkoła gotowania na kwarantannie była poniekąd przymusowa, ale też wiele osób potraktowało ją jak ciekawe wyzwanie. Jego symbolem stały się krążące po mediach społecznościowych zdjęcia ilustrujące sukcesy w domowym pieczeniu chleba. Więcej samodzielnego gotowania oznacza też większe zapotrzebowanie na pomysły i przepisy. Szefowie kuchni z najsłynniejszych restauracji świata organizowali pokazy gotowania na żywo online, odkrywając przy tym, że ta przestrzeń jest już dawno zajęta przez kulinarnych blogerów i youtuberów, co prawda mniej utytułowanych, za to lepiej budujących internetową społeczność. Statystyki Google pokazują, że popularność frazy “przepisy”, jak i angielskiego “recipies” szybowały w górę przy każdej kolejnej fali domowej izolacji.