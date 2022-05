Influencer marketing a SEO. Jak łączyć te kanały?

social media | Alexander Shatov on Unsplash

Dzisiaj, kiedy SEO nie polega już na mnożeniu słów kluczowych i metatagów, by znaleźć się na szczycie wyników wyszukiwania trzeba zastosować stosować multidyscyplinarne podejście. O tym, jak influencer marketing może wspomóc działania SEO, specjalnie dla Interaktywnie.com pisze Marta Michałowska z Linker Cloud.

Zmiany w algorytmach wyszukiwarek położyły większy nacisk na budowanie linków. Google chce bowiem, by strony wyświetlane na górze SERPów były "społecznie" zaaprobowane, a więc lepiej „połączone” z innymi stronami. I właśnie w tym miejscu pojawia się influencer marketing, w którym społecznościowi "celebryci" mogą skłonić potencjalnych nabywców do działania, a także pomóc w budowaniu optymalnego profilu linków.

Dobre pozycjonowanie oraz właściwa optymalizacja strony internetowej to idealny przepis na zwiększenie widoczności w sieci, a co za tym idzie – jest to marzenie i w zasadzie prawdziwy Złoty Graal dla każdego marketera, niezależnie od tego czy pracuje dla firmy B2B czy B2C.

Co decyduje o widoczności w Google?

Rozmowa o SEO jest jednak tylko pozornie łatwa, ponieważ na algorytm Google’a ma wpływ naprawdę wiele czynników. Właściwie wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi parametrów technicznych strony, wyboru słów kluczowych czy link-buildingu. I o ile w przypadku strony www czy firmowego bloga, wszystko wydaje się jasne, to w kwestii związku social mediów z SEO temat staje się nieco bardziej skomplikowany. Przede wszystkim dzieje się tak z uwagi na... linkowanie właśnie.

Media społecznościowe w link buildingu?

Nieco upraszczając, możemy wyróżnić dwa rodzaje linków: do- i no-follow. Linki z SM to linki o tym drugim atrybucie; tym samym Google odczytuje je jako zbędne. Mogłoby się więc wydawać, że to koniec tematu. A jednak... wcale nie rozstrzyga to sprawy.

Mimo braku bezpośredniego przełożenia w postaci linków do-follow, działania w social mediach nie pozostają bez wpływu na SEO. Jeśli skupicie się na zbudowaniu rozpoznawalności i zaufania klientów, to ci chętniej będą dzielić się waszymi treściami dalej oraz klikać w udostępniane odnośniki. To z kolei przełoży się na wzrost współczynnika CTR (ang. click-through-rate), a w konsekwencji na ranking strony w organicznych wynikach wyszukiwania. Co więcej, tak duże platformy jak chociażby Facebook, mimo braku linków typu do-follow, mają bardzo wysokie tzw. Domain Authority i są mile widziane jako miejsca, z których linki przychodzą do waszej witryny.

Jakie platformy wybrać?

Przy pracy nad pozycjonowaniem stosunkowo dobrze sprawdzi się również mniej popularny Twitter oraz Pinterest. Szczególnie wartościowy wydaje się ten ostatni - dzięki mądremu użyciu słów kluczowych w opisie tzw. “pinów” i pomocy hasztagów będziecie w stanie zawalczyć o znaczący ruch w wyszukiwarce.

Ponadto, generowane na SM linki no-follow nie są tak zupełnie bezwartościowe. Mają one pewne przełożenie na tzw. sygnały społecznościowe, czyli reakcje zachodzące między firmą, a użytkownikami. Mam tu oczywiście na myśli zarówno same lajki, jak i udostępnienia, komentarze etc. W takiej sytuacji tym bardziej istotna staje się współpraca z influencerami - dzięki ich zaangażowaniu zwiększycie zasięg treści i (przy skutecznej kampanii) przeniesiecie użytkowników z postów na waszą firmową www.

W przypadku link-buildingu niezwykle ważna jest dywersyfikacja źródeł, która również wpływa (pozytywnie!) na postrzeganie przez Google. Pamiętajcie jednak, by upewnić się, że wasze firmowe profile są w SM publiczne – niby to oczywistość, że roboty Google widzą tyle, co niezalogowany użytkownik, ale warto o tym formalnie przypomnieć.

Jeśli wydaje się wam, że taki ruch jest niewystarczający – przypominam nieśmiało o kwestii skali. Jak szacuje Hootsuite w raporcie Digital 2021: Global Overview, liczba użytkowników SM wzrosła w ciągu roku aż o 13% - co w odniesieniu do całego społeczeństwa w skali globalnej daje liczbę wynosząca 4,2 miliarda ludzi.