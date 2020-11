innogy Polska tworzy wodne murale. Nowa kampania porusza problem smogu

innogy Polska inicjuje projekt Clean Art. Tworząc wodne murale na zabrudzonych smogiem ścianach budynków pokaże, jak zanieczyszczenia powietrza niszczą nie tylko budynki, ale przede wszystkim płuca mieszkańców Warszawy. W trosce o to, Fundacja innogy wesprze również działania antysmogowe, inwestując w badania profilaktyczne płuc.

W ramach kampanii Clean Art - “Czyste powietrze. Czysta Warszawa”, mieszkańcy stolicy zobaczą na budynkach stolicy wodne murale wykonane techniką czyszczenia budynków ze smogu.

- O tym, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy w mieście możemy przekonać się patrząc na budynki w stolicy. Ich elewacje szarzeją od smogu każdego dnia. Choć na co dzień nie widzimy zanieczyszczeń, które wdychamy, jednak one osadzają się na budynkach tworząc widoczny ślad. Pokażemy to warszawiakom poprzez Clean Art. W centrum miasta powstały murale, które unaoczniają jak smog “brudzi” nasze płuca i miasto. Przygotowaliśmy także ofertę Warszawskiej Eko Energii, z której część dochodu przeznaczymy na profilaktyczne badania płuc warszawiaków. Mamy nadzieję, że będzie to dodatkową zachętą dla klientów do dalszych działań dla poprawy jakości powietrza w Warszawie - mówi Sebastian Janda, dyrektor pionu klientów indywidualnych i MSP, innogy Polska.