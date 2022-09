Na początku września podopieczni Domu Dziecka i Ośrodka Opiekuńczego w Pleszewie na zaproszenie InPost odwiedzili plan nowej wersji filmu „Akademia Pana Kleksa”. Jako pierwsi spoza ekipy mogli podejrzeć aktorów przy pracy.

Większość uczniów pragnęłaby, aby 1 września przyszedł jak najpóźniej. Wszystko dlatego, że z tą datą kończą się wakacje, a rozpoczyna rok szkolny. Dla podopiecznych Domu Dziecka i Ośrodka Opiekuńczego w Pleszewie w tym roku ten dzień stał się o wiele bardziej radosny i kolorowy przedłużając wakacje. Wszystko za sprawą niespodzianki, jaką sprawiła im firma InPost. Właśnie tego dnia grupa podopiecznych ośrodka pojawiła się na planie najnowszej adaptacji „Akademii Pana Kleksa” w reżyserii Macieja Kawulskiego.

W trakcie spotkania z filmowym „Panem Kleksem”, w którego rolę wcielił się jeden z najlepszych polskich aktorów ostatnich lat- Tomasz Kot uczestnicy mogli porozmawiać o specyfice pracy aktora, a także niczym prawdziwi abiturienci ,,Akademii Pana Kleksa” zjeść ze swoim Profesorem sztandarowy posiłek szkoły- czyli lody. Aby każdy z gości poczuł się pełnoprawnym uczniem tej niezwykłej placówki, w profesjonalnym make-up busie zyskał nieodłączne elementy każdego członka tej niezwykłej akademii, mowa oczywiście o piegach i charakterystycznym wąsie.

- W InPost doskonale wiemy, jak ważne w życiu i biznesie jest nieszablonowe myślenie o rzeczach pozornie zwykłych. Jan Brzechwa doskonale ukazał to w swojej książce „Akademia Pana Kleksa”. Po wizycie na planie wiem, że także idealnie się to udało również reżyserowi najnowszej adaptacji Pana Kleksa-Maciejowi Kawulskiego. Akademia Pana Kleksa pokazuje, jak ważne są tak elementarne wartości, jak dobro, uczciwość, przyjaźń, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz odpowiedzialna edukacja. Zarówno wspieranie drugiego człowieka oraz wysoka jakość edukacji są nam niezwykle bliskie i stanowią elementarne filary naszej działalności. Są one także ujęte w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, którą skutecznie realizujemy - mówi Anna Heimberger, Dyrektor marketingu InPost Polska.