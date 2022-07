InPost wprowadza Appkomaty. Oto nowy sposób na nadawanie i odbieranie przesyłek

Appkomat, paczkomat, kurier, fot. InPost

Od lipca mieszkańcy Krakowa i Warszawy mogą korzystać z nowego rodzaju maszyny do nadawania i odbierania przesyłek, czyli Appkomatu InPost. Ten nowy paczkomat, uczyni usługi logistyczne bardziej przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, pojawiła się nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile, która pozwoli nie tylko odebrać, ale też nadać i zwrócić przesyłkę za pomocą „jednego kliknięcia” w aplikacji.

InPost czołowa europejska firma oferująca innowacyjne usługi logistyczne dla branży e-commerce po raz kolejny udowadnia, że można skutecznie tworzyć innowacje technologiczne, które przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego. Niewątpliwie jedną z nich jest Appkomat InPost, który właśnie pojawiać się w pierwszych polskich miastach.

Appkomat InPost

Appkomat InPost to paczkomat przyszłości. Wszystko za sprawą nowej zoptymalizowanej i bardziej ergonomicznej konstrukcji samego urządzenia. Do swojego funkcjonowania potrzebuje on mniej energii elektrycznej niż tradycyjny paczkomat. Jedną z istotnych zmian, która zaszła w konstrukcji była rezygnacja z dużego ekranu wyświetlania. Brak dużego ekranu i mniejsza ilość komponentów z jakich jest zbudowany, pozwala znacznie zmniejszyć zużycie prądu podczas eksploatacji.

Całe urządzenie wygodniej obsługuje się przy użyciu nowej wersji aplikacji InPost Mobile. Wygodne, szybkie nadawanie, odbieranie i zwracanie przesyłek, bez wpisywania numeru telefonu oraz kodu przesyłki, a jedynie za pomocą „jednego kliknięcia” w aplikacji będzie możliwe zarówno w Appkomacie InPost, jak i w urządzeniach z wbudowanym ekranem. Dodatkowo część z maszyn będzie w przyszłości wyposażona w panele fotowoltaiczne oraz czujniki, które umożliwią sprawdzenie stanu powietrza w okolicy.

Pierwsze urządzenia

Pierwsze urządzenia obsługiwane całkowicie przez smartfon będzie można znaleźć w Warszawie i Krakowie, a kolejne będą sukcesywnie pojawiać się w innych polskich miastach.

Aby móc skorzystać z nadania i odbioru przesyłki z użyciem aplikacji InPost Mobile, wystarczy pobrać ją na swoje urządzenie z jednego z oficjalnych sklepów: Google Play, App Store lub Huawei AppGallery.

Ekologia

Już teraz korzystanie z tradycyjnego urządzenia jakim jest Paczkomat pozwala obniżyć emisję CO2 nawet o 75%, w porównaniu do poziomu emisji przy indywidualnych dostawach paczek do domów. W przypadku nowej wersji maszyny jej wpływ na środowisko będzie jeszcze mniejszy.

- Działania na rzecz poprawy środowiska to jeden z kluczowych filarów działalności InPostu i jego strategii ESG. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązania, które nie tylko usprawnią czy unowocześnią nasze usługi, ale realnie przyczynią się do poprawy i obniżenia negatywnego wpływu działalności człowieka na naszą planetę. Jestem pewien, że tak jak wcześniejsze nasze urządzenia, tak nowo zaprojektowany Appkomat InPost stanie się wzorem wskazującym kierunek rozwoju dla procesów logistycznych w e-commerce w XXI wieku – mówi Rafał Brzoska, założyciel i Prezes InPostu.