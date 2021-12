InPost z kolejnym rekordem liczby paczkomatów. Oto dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Francji

paczkomat, rodzina, przesyłka, kurier, fot. InPost

InPost uruchomił paczkomat nr 16 000. Został on umiejscowiony w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Paderewskiego 4. InPost działa również za granicą. Firma może się już pochwalić siecią 3000 paczkomatów w Wielkiej Brytanii, dzięki której większość mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru ma mniej niż milę do urządzenia. Z kolei we Francji, gdzie InPost działa pod marką Mondial Relay, postawił paczkomat nr 300.

– Sieć paczkomatów InPost jest wyjątkowa nie tylko ze względu na zasięg – ale przede wszystkim na niepowtarzalną i niedostępną w Polsce ani w Europie innowacyjność. Wprowadziliśmy mnóstwo autorskich udogodnień i cały czas pracujemy nad nowymi. Żadna znana mi podobna maszyna na świecie nie ma takich funkcjonalności, jak nasza. Do tego wyjątkowa szybkość dostaw – już w 20 miastach w Polsce oferujemy dostawy tego samego dnia – sprawia, że mamy przewagę konkurencyjną nad każdym innym operatorem logistycznym – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Część paczkomatów InPost są otoczone antysmogową kostką brukową, a także posiadają czujniki pokazujące w aplikacji InPost Mobile jakość powietrza w miastach. Wszystkie te elementy – obok floty elektrycznych samochodów – wpisują się w eko strategię klimatyczną firmy.

– W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony sprzedawców, tylko w tym roku zainstalowaliśmy blisko 2 tysiące paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Styl życia i nawyki zakupowe diametralnie zmieniły się podczas pandemii, a szybki wzrost naszej sieci jest odpowiedzią na te zmiany. Konsumenci domagają się wygodnych form dostawy, które pasują do ich nowych sposobów pracy oraz takich, które stawiają na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój. Sprzedawcy detaliczni, właściciele nieruchomości i konsumenci muszą współpracować, aby zachęcić więcej osób do korzystania z najbardziej ekologicznych form dostaw, takich właśnie jak paczkomaty InPost - mówił Jason Tavaria, CEO InPost UK.

Firma jest na dobrej drodze do wdrożenia jednej z największych sieci paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Już teraz w Londynie, Manchesterze i Birmingham jest więcej paczkomatów InPost niż placówek Royal Mail, a do 2024 roku InPost zamierza powiększyć tę sieć do ponad 10 000 urządzeń.

Rafał Brzoska podkreśla, że InPost postawił także już kilkaset maszyn we Francji.

– Dopiero w lipcu tego roku przejęliśmy Mondial Relay, a już postawiliśmy tam 300 paczkomatów. Ten proces będziemy energicznie kontynuować w kolejnych latach – zapowiedział założyciel InPost - dodał Brzoska.