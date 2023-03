InPost kontynuuje szybki rozwój w Wielkiej Brytanii stawiając paczkomat o numerze 5000. Jak pokazują wspólnie przeprowadzone badania z brytyjskim przedstawicielem sieci sklepów Lidl, dostępność maszyn paczkomatów InPost pozytywnie wpływa na zwiększenie liczby klientów w brytyjskich placówkach dyskontu.

InPost skutecznie kontynuuje swoją europejską ekspansję. W połowie marca bieżącego roku firma oficjalnie potwierdziła montaż 5000 paczkomatu w Wielkiej Brytanii. W ten sposób rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą automatów paczkowych InPost. Oznacza to, że konsumenci mogą nadawać i odbierać swoje przesyłki z pomocą około 290 tys. skrytek. Już teraz niemal połowa mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru mieszka w promieniu siedmiu minut spacerem od najbliższego urządzenia InPostu.

Rosnąca dostępność paczkomatów wynika ze znacznego wzrostu wolumenu obsługiwanych przez InPost przesyłek – w IV kwartale ubiegłego roku zapotrzebowanie na usługi Grupy InPost na rynku brytyjskim wzrosło do takiego poziomu, że firma zdecydowała się na ograniczenie dostępności swoich usług z powodu obaw o przepustowość partnera logistycznego. Uwidacznia to szybki wzrost popytu konsumentów na usługi dostaw poza domem, tzw. dostawy OOH (out of home) na rynku brytyjskim.

– Jest to przełomowy moment nie tylko w rozwoju InPost w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie. Jest to również ważny krok na drodze do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia Brytyjczyków w zakresie wyboru formy dostawy. Wygodne i bezproblemowe korzystanie z naszych urządzeń oraz możliwości odbioru i nadania paczki o dowolnej porze, jak również fakt, że dostawa przez paczkomat jest najbardziej ekologicznym sposobem dostawy sprawia, że Brytyjczycy, tak jak Polacy, darzą nasze usługi coraz większą sympatią. Nie bez znaczenia dla ich rosnącej popularności ma również lokalizacja naszych maszyn – można je bowiem znaleźć w miejscach, takich jak stacje kolejowe, benzynowe i supermarkety, co dodatkowo zwiększa wygodę z ich korzystania. Niezależnie od tego, czy klienci dojeżdżają do pracy, wybierają się na kolację z przyjaciółmi, czy też wracają z siłowni, mogą odebrać swoją paczkę w czasie i miejscu, które im odpowiada. W czasach, gdy natężenie ruchu na brytyjskich ulicach wciąż się zwiększa, paczkomaty odgrywają istotną rolę we wspieraniu lokalnych firm poprzez zachęcanie nowych klientów do odwiedzania lokalnych sklepów, w których umiejscowione są właśnie urządzenia InPost. Potwierdzają to ostatnie badania przeprowadzone we współpracy z Lidlem, które wykazały, że 54% użytkowników naszych maszyn dokonało zakupu w sklepie, a prawie połowa z nich potwierdziła, że skorzystanie z urządzenia było głównym pretekstem do zrobienia zakupów – mówi Michael Rouse, dyrektor generalny InPost International.