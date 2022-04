Instagram chce promować oryginalne treści. Konta-agregatory stracą widoczność

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Szef Instagrama, Adam Mosseri, ogłosił dziś, że firma zamierza ulepszyć swój algorytm rankingowy tak, by oryginalne treści lepiej pozycjonowały się na platformie.

- Jeżeli tworzysz coś od zera, powinieneś zyskać więcej uznania, niż jeśli udostępniasz coś, co znalazłeś u kogoś innego. Zamierzamy zrobić więcej, aby bardziej docenić oryginalne treści, powiedział Adam Mosseri, szef Instagrama.

Instagram wyjaśnił, że platforma będzie teraz mniej skłonna do polecania repostów Reels, które są już w aplikacji, a także do polecania kont, które agregują i udostępniają treści innych użytkowników. Instagram uważa, że zasługi, a także monetyzacja powinny trafiać do oryginalnego twórcy.

W odpowiedzi na tweeta od konsultanta ds. mediów społecznościowych, Matta Navarry, Mosseri zauważył, że Instagram już pracuje nad wyróżnieniem oryginalnych treści, ale teraz zamierza zintensyfikować swoje wysiłki.

W miarę jak coraz bardziej opieramy się na rekomendacjach, coraz ważniejsze staje się, aby nie przeceniać agregatorów, ponieważ byłoby to złe dla twórców, a tym samym dla Instagrama na dłuższą metę – powiedział Mosseri w tweecie.

Zapytany, w jaki sposób Instagram może określić oryginalnego twórcę obrazu lub filmu, Mosseri wyjaśnił w tweecie, że aplikacja „nie może być tego pewna”. Zaznaczył jednak, że firma pracuje nad sposobami, które pozwolą im to ocenić, sprawdzając kto jest w filmie i czy aplikacja widziała go wcześniej.

Instagram jest zalewany popularnymi kontami memowymi, które publikują rolki innych użytkowników i często generują ogromne zaangażowanie i miliony wyświetleń. Zmiana oznacza, że te konta mogą nie mieć już takiego samego zasięgu, jak obecnie.

Oprócz ogłoszenia o nadaniu priorytetu oryginalnym treściom, Mosseri wspomniał również o dwóch niedawnych premierach: tagowaniu produktów i ulepszonym tagowaniu. Na początku tego tygodnia Instagram ogłosił, że tagowanie produktów, które wcześniej było dostępne tylko dla twórców i marek, jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników w USA posiadających konta publiczne. Teraz wszyscy użytkownicy z USA będą mogli oznaczać produkty firm, które są skonfigurowane do zakupów na Instagramie. Firma twierdzi, że zmiana ułatwi ludziom odkrywanie produktów od ludzi, których obserwują, a firmom pozwoli poszerzyć publiczność na platformie.

Jeśli chodzi o ulepszone tagi, Instagram uruchomił je na początku tego miesiąca. Ich celem jest ułatwienie twórcom uzyskania uznania za ich pracę. Instagram twierdzi, że ulepszone tagi umożliwiają użytkownikom udostępnianie i przeglądanie konkretnego wkładu twórcy w post ze zdjęciem lub filmem. W tagu zostanie wyświetlona kategoria twórcy, określająca jego rolę. Dzięki nowym tagom twórcy będą mogli otagować inne kreacje w swoich postach, aby zapewnić im większą widoczność ich pracy.