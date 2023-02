Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Mark Zuckerberg ogłosił dzisiaj, że na Instagramie pojawi się nowa funkcja czatu o nazwie „Kanały”. Funkcja ta umożliwi twórcom udostępnianie publicznych wiadomości typu „jeden do wielu” w celu bezpośredniego kontaktu z followersami. "Kanały" będą obsługiwać formaty tekstowe, obrazy, ankiety, reakcje i nie tylko. Zuckerberg ogłosił tę funkcję, uruchamiając własny kanał nadawczy, na którym planuje udostępniać aktualizacje dotyczące planów Mety.

Instagram zaczął testować kanały z wybranymi twórcami w USA i planuje rozszerzyć tę funkcję na inne rynki w nadchodzących miesiącach. Twórcy będą mogli korzystać z kanałów, aby pomóc obserwującym być na bieżąco i np. udostępniać materiały "zza kulis". Instagram podkreśla, że tylko twórcy będą mogli w nich publikować, a obserwujący mają jedynie możliwość reagowania na treści i uczestniczenia w ankietach. W nadchodzących miesiącach Instagram planuje dodać więcej funkcji np. możliwość wprowadzenia innego twórcy na kanał w celu omówienia zbliżającej się współpracy.

W przeszłości twórcy zwykle publikowali relacje, aby dzielić się wiadomościami i aktualnościami ze swoimi obserwatorami, ale teraz mają możliwość skorzystania z bardziej bezpośredniego sposobu na nawiązanie kontaktu z fanami.

Gdy twórca uzyska dostęp do kanałów, może założyć jeden ze swojej skrzynki odbiorczej na Instagramie. Po wysłaniu pierwszej wiadomości, obserwujący otrzymają jednorazowe powiadomienie o dołączeniu do kanału. Gdy kanał będzie "na żywo", twórcy będą mogli również zachęcać swoich obserwujących do dołączenia, używając naklejki „Dołącz do kanału” w Relacjach. Z czasem twórcy będą mogli także "przypiąć" swój kanał do profilu.

Chociaż Meta najpierw debiutuje z kanałami na Instagramie, firma planuje wprowadzić tę funkcję do Messengera i Facebooka w nadchodzących miesiącach, według Zuckerberga.

Instagram wraca do swoich "społecznościowych" korzeni

Instagram, który rok temu "przestał być aplikacją do zdjęć" właśnie robi w tył zwrot. Szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał bowiem, że platforma zbyt mocno naciskała na wideo i teraz ponownie skupi się na zdjęciach właśnie. Instagram znów będzie Instagramem?

Mosseri wygłosił tę uwagę w ramach swojej cotygodniowej serii Q and A, prowadzonej w jego IG Stories.

Myślę, że w 2022 roku zbytnio skupiliśmy się na wideo i posunęliśmy się zbyt daleko. Zasadniczo pokazaliśmy za dużo filmów i za mało zdjęć.

Mosseri zauważa ponadto, że zdjęcia pozostaną głównym celem aplikacji i że kluczowe będzie zachowanie odpowiedniej równowagi w tym zakresie.

To dobra wiadomością dla użytkowników Instagrama, którzy od dawna naciskają, aby aplikacja nie oddalała się zbytnio od swoich korzeni. A wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat tak właśnie się stało, ponieważ więcej filmów – a w szczególności więcej Reels – wkroczyło do kanałów użytkowników i całkowicie zmieniło sposób działania algorytmu. Wydawało się że Instagram zgubił swoją drogę i dał się porwać najnowszym trendom, zamiast tworzyć lub utrzymywać własną niszę.

A to właśnie dzięki nieruchomym zdjęciom zyskał swoją popularność - użytkownicy publikowali tam swoje wspomnienia i kompozycje w formie interaktywnego albumu, co wtedy miało sens. Powstanie Instagrama zbiegło się bowiem w czasie z rozwojem aparatów telefonicznych, gdy użytkownicy byli coraz bardziej zadowoleni z jakości swoich zdjęć i chcieli się nimi chwalić, Instagram zapewnił im odpowiednią platformę, z czasem dodając różne filtry i proste narzędzia do edycji w celu ulepszenia tych (auto)kreacji.

Pojawienie się Stories było pierwszą woltą. Instagram zdołał zneutralizować rosnącego w siłę Snapchata, kopiując jego core'ową funkcjonalność, a jego Stories szybko stały się kluczowym elementem rozwoju aplikacji. Wykorzystanie Instagrama gwałtownie wzrosło, a rozwój Stories spowodował również większy zwrot w kierunku wideo – który, podobnie jak rozszerzony dostęp do narzędzi aparatu fotograficznego, również opierał się na ewolucji technologii.

Jednak od tego czasu Instagram najwyraźniej przeżywa kryzys tożsamości. Biorąc pod uwagę różne zmiany algorytmiczne, pierwotny cel aplikacji został w dużej mierze przyćmiony przez szersze cele biznesowe Mety. Wykorzystanie Instagrama wzrosło, ale platforma stała się coraz bardziej zagracona. Mosseri najwyraźniej jest tego świadomy i teraz chce to naprawić.

Na to, że aplikacja zrezygnuje z wideo nie ma co prawda co liczyć, ale pewnie pojawi się więcej zdjęć wkradających się do feeda, ponieważ Instagram chce ponownie dostosować się do bardziej "autentycznych", wciągających doświadczeń, które zapoczątkowały pierwszą fale popularności aplikacji.