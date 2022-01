Instagram przywraca porządek chronologiczny

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Szef Instagrama, Adam Mosseri, ogłosił, że platforma wprowadzi zmiany w sposobie działania podstawowych kanałów, umożliwiając użytkownikom wybór między trzema. Dwie nowe opcje, "Ulubione" i "Obserwowane", będą sortować zawartość chronologicznie, podczas gdy trzecia opcja „domowa” będzie oferować posortowany algorytmicznie kanał, czyli taki który mamy teraz.

Mosseri powiedział, że algorytmiczny kanał domowy będzie zawierał "z czasem coraz więcej rekomendacji", działając bardziej jako centrum odkrywania niż sposób na śledzenie treści od osób, które już obserwujesz. Dzięki "Ulubionym" każdy, kto korzysta z aplikacji, będzie mógł łatwo śledzić wszystkie aktualizacje od małego grona znajomych i rodziny, chociaż użytkownicy nadal mogą znajdować posty od wszystkich obserwowanych w widoku "Obserwowane".

Zmiany są „już wprowadzone lub wychodzą w ciągu najbliższych kilku tygodni", a firma planuje wprowadzić ostateczną wersję chronologicznych kanałów w pierwszej połowie 2022 roku. W przeciwieństwie do wielu ograniczonych testów, które trwają na platformach Facebooka i Instagrama, te zmiany zostaną szeroko zaimplementowane w środowisku aplikacji.

Użytkownicy Instagrama przez lata cieszyli się chronologicznym kanałem i gdy firma zdecydowała się zmienić porządek na algorytmiczny w 2016 roku, jasne stało się, że aplikacja ma być kolejnym reklamowym kombajnem w portfolio Facebooka. Dzięki algorytmicznemu kanałowi Instagram był w stanie bardzo agresywnie przeplatać treści organicznie reklamami, które z czasem stały się dominujące, zmieniając tym samym pierwotny charakter aplikacji służącej niegdyś jako przestrzeń do udostępniania zdjęć.

Dlaczego Instagram zmienia porządek wyświetlania postów?

Dlaczego więc firma cofa swoją decyzję, która przecież już wtedy, w 20216 roku, spotkała się z ostrą reakcją użytkowników? Na pewno nie po to, by ich zadowolić użytkowników. Meta (czyli dawny Facebook) zdroworozsądkowe zmiany, które mają uczynić aplikacje bezpieczniejszymi lub lepszymi dla użytkowników wprowadza wyłącznie tylko pod przymusem: albo z powodu złej prasy, albo z e względu na czyhające za rogiem regulacje.

A Mosseri już zeznawał przed podkomisją senacką, gdzie senatorowie omawiali temat problemów związanych z bezpieczeństwem dzieci w aplikacji. Było to pokłosie sprawy Frances Haugen, która dostarczyła wewnętrzne dokumenty firmy dziennikarzom The Wall Street Journal. Według nich firma zdawała sobie sprawę, że jej aplikacja może być „ toksyczna” dla nastolatków, ale nic z tą wiedzą nie zrobiła, gdyż zagroziłoby to jej korporacyjnym interesom. To wtedy Mosseri zaproponował utworzenie „organu branżowego”, który określiłby najlepsze praktyki w zakresie postępowania z danymi dzieci i kontroli rodzicielskiej, ale senatorowie pozostali sceptyczni. „Czas samokontroli się skończył” – powiedział senator Richard Blumenthal (D-CT), który wezwał do wprowadzenia środków bezpieczeństwa dzieci w internecie, aby rozwiązać obawy dotyczące Instagrama.