Instagram Reels. Zdobędzie sympatię użytkowników TikToka?

Instagram, udostępniając Reels ma nadzieje na przejęcie przynajmniej części użytkowników TokToka, którego przyszłość jest zresztą bardzo niepewna. Czy jednak zdoła powtórzyć manewr, który udał mi się ze skopiowanym od Snapchata Instagram Stories? O tym zdecydują użytkownicy z ponad 50 krajów, w tym w USA Wielkiej Brytanii, Japonii i Australii.

Jak działa Instagram Reels? Podobnie jak TikTok, Reels pozwala ludziom tworzyć krótkie, 15-sek., filmy z muzyką, którą można udostępniać na swoim profilu, Stories, lub tylko wysyłać znajomym.

Twórcy mogą skorzystać z całej gamy kreatywnych narzędzi do edycji w tym:

Premiera Reels następuje w momencie, gdy amerykańska przyszłość TikTok stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump grozi bowiem, że aplikacja zostanie zbanowana lub przejęta przez amerykańską firmę (mówi się o Microsofcie), a więc moment dla Facebooka nie mógłby być lepszy. Zresztą, i bez tego sprzyjającego kontekstu, skopiowanie funkcjonalności rosnącego w siłę Tik Toka wydawało się kwestią czasu. Dla Facebooka to w końcu nic nic nowego. Dzisiaj mało osób o tym myśli, ale Instagramowe Stories miało podobną genezę. I w tamtym wypadku był to strzał w dziesiątkę.

Czy w przypadku Reels i TikToka będzie tak samo? O to zapytaliśmy ekspertów.

Szymon Janiak

Dyrektor Zarządzający

Czysta3.VC

Strategicznie, wdrożenie Reels dla Instagrama było niezwykle istotnym ruchem, ponieważ zahamowało użytkowników przed potrzebą przełączania się na Tik Toka i sukcesywnie będzie wypierać tę platformę, która boryka się ostatnio z problemami. Blokada dla użytkowników w Indiach czy ta, nadchodząca w Stanach Zjednoczonych spowoduje, że internauci przyzwyczajeni do pewnego formatu po prostu docelowo zmienią medium, stosując to, które znają z innych funkcjonalności od lat. Co ważne – Instagram zasłynął już z tego typu ruchów, tj. inkorporowania kluczowych przewag swoich konkurentów, czego najlepszym dowodem może być Stories zaczerpnięte od Snapchata.

Reels umożliwia nowe podejście do kontentu, który staje się z czasem nieco lżejszy, naładowany pozytywnymi emocjami i pokazywany z przymrużeniem oka. Komponenty AR-owe z wykorzystaniem video i muzyki angażują jednocześnie wiele zmysłów przez co skuteczniej docierają. Dla social media marketerów jest to kolejnych krok, jednak biorąc pod uwagę niezwykłą dynamikę tego sektora i tempo zmian – są oni przyzwyczajeni do ciągłej nauki i adaptacji do nowych formatów. Wprowadzona innowacja znajdzie wiele zastosowań, z czego na pierwszy rzut warto wskazać video o charakterze poradnikowym pokazujące w krótkim czasie zastosowanie danego produktu lub usługi czy dynamiczne prezentowanie emocji i przeżyć związanych z tym, co ma do zaoferowania marka. Bez wątpienia wzbogaci to wachlarz już dostępnych usług i stworzy zupełnie nowe możliwości w zakresie kompleksowego komunikowania marki za pośrednictwem Instagrama.

Dariusz Pawlak

strategy planner

Peppermint powered by Quad

Myśląc o Reels, należy pamiętać, za co użytkownicy Instargama docenili TikToka (ci, którzy również zaczęli z niego korzystać). Twórcy docenili algorytm gwarantujący wysokie zasięgi, dzięki rekomendacji treści dopasowanych do użytkownika (w For You page). Natomiast dla marek liczy się również wysoki CTR (np.: Brand Takeover to CTR od 7% do 10%, a Top View nawet o 25% większy – pomińmy tutaj kwestie grupy docelowej).

Wiele zatem zależeć będzie od mechanizmów, których na ten moment w Polsce nie przetestujemy. Kluczowe pytanie to: jeśli „content discovery” w TikTok oparty jest na unikalnym algorytmie (jest nieograniczony), a IG oparty jest o „social graph” – jest ograniczony (uzależniony od tego kogo „follow’ujesz”) – to jaki uzyskamy zasięg na IG, publikując nowe formaty video w sekcji dla nich przeznaczonej, czyli w Reels (odpowiednik For You)? Czy IG zamierza w tej kwestii konkurować?

Jeśli chodzi o funkcjonalność, na pewno ciekawym rozwiązaniem jest możliwość publikacji Reels’ów zarówno w Feedzie jak i w Stories, co daje różnorodne możliwości ich zastosowania.

Zadowoleni z Reels w szczególności będą ci, którym TikTok nadal kojarzy się z tanecznymi wyzwaniami lip-sync dla najmłodszych. Patrząc na pierwsze zastosowania:

Sephora wykorzystuje Reels do promocji produktów, samouczków;

RedBull do publikacji kaskaderskich wyczynów ambasadorów marki;

Influencerka modowa – JuneSixtyFive – do rozszerzenia swojego contentu z Feeda i w charakterystyczny dla TikToka sposób prezentuje zmiany swoich stylizacji (post z 2 mln wyświetleń)

Jeszcze nie zadaliśmy sobie pytania, przez które przebrnąć musi każda platforma SoMe, czyli: „Czy Tik Tok sprzedaje?”, a już czekają zamienniki. Nic tak dobrze nie działa jak naczelna zasada kapitalizmu – konkurencja (napędzana konfliktami geopolitycznymi).