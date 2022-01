Instagram robi kolejny ukłon w stronę twórców. Co daje im tym razem?

Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Instagram daje twórcom kolejny sposób na monetyzację treści: subskrypcje pozwolą im oferować płatny dostęp do ekskluzywnych filmów i relacji na żywo, a subskrybenci otrzymają specjalną odznakę, która pomoże im wyróżnić się w sekcji komentarzy i skrzynkach odbiorczych. Funkcja, która pojawiła się w App Store w listopadzie, jest teraz oficjalnie we wczesnych testach z niewielką grupą amerykańskich influecerów.

W momencie premiery tylko 10 twórców z USA uzyskało dostęp do nowej funkcji, ponieważ Instagram uważa to za test „alfa”. Chce zebrać jak najwięcej informacji zwrotnych od fanów i twórców, a następnie powtórzyć go na większej liczbie osób.

Dzięki Subskrypcjom twórcy mogą wybrać własną cenę za dostęp do ich ekskluzivów. Do wyboru jest osiem różnych punktów cenowych, od 0,99 USD miesięcznie do nawet 99,99 USD miesięcznie, w zależności od tego, ile twórca uważa, że ​​jego treści są warte. Większość twórców prawdopodobnie zacznie od dolnych widełek, zanim zacznie eksperymentować z wyższymi cenami, takimi jak 19,99 USD, 49,99 USD lub 99,99 USD miesięcznie.

Po zasubskrybowaniu użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do wcześniejszych treści tylko dla subskrybentów, takich jak na przykład historie zapisane jako Najciekawsze. Zostaną powiadomieni o ekskluzywnych transmisjach, w których będą mogli bardziej nawiązać kontakt z twórcami, ponieważ publiczność oglądająca będzie oczywiście mniejsza. W Stories tylko dla subskrybentów, oznaczonych fioletowym pierścieniem, twórcy mogą udostępniać takie rzeczy, jak treści zza kulis, specjalne ankiety i nie tylko. Plakietki subskrybenta, również fioletowe, pomogą fanom wyróżnić się w komentarzach do treści publicznych i ułatwią ich identyfikację.

Wcześniej pojawiły się informacje, że ​​Instagram rozwija też technologię, która zapobiegałaby możliwości robienie zrzutów ekranu treści ukrytych za paywallem, ale w rozmowie z serwisem Techcrunch Instagram zaprzeczył, że będzie ona dostępna w początkowej fazie testów. Niemniej, ponowne udostępnianie treści będzie stanowić naruszenie warunków umowy, a twórcy będą zachęcani do zgłaszania takich przypadków.

Podczas wczesnych testów nie ma również dedykowanej sekcji dla Subskrypcji w pulpitach analitycznych twórców. Twórcy będą jednak mogli uzyskać dostęp do danych obrazujących szacunkowe zarobki z subskrypcji, informacji na temat łącznej liczby subskrybentów, nowych subskrybentów i tych, które zostały anulowane. W późniejszym czasie możliwości analityczne mają zostać rozbudowane.

Co ważne, póki co Instagram nie zamierza pobierać procenta od przychodów twórców.

Nie bierzemy udziału w obrotach do co najmniej 2023 roku. Naszym głównym celem jest pomoc twórcom w zarabianiu na życie… Staramy się myśleć o wszystkich sposobach tworzenia produktów do zarabiania tam, gdzie jest to możliwe.

Instagram obawia się TikToka

To oczywiście głównie PR, bo Instagramowi bynajmniej nie chodzi o to, by twórcom żyło się lepiej. Chce jednak wzmocnić swoją pozycję, która ugina się pod naporem konkurencji, czyli TikToka, który przyciąga coraz większą liczbę twórców, którzy skutecznie docierają pokolenia Z. Zresztą, nie on jedyny. Inni gracze, tacy jak YouTube i Snapchat, też próbują odciągnąć użytkowników od TikToka. Twitter uruchomił własną inicjatywę twórczą z platformą Super Follow.

Wartość rynku, który zyskał już nazwę ekonomii twórców wynosi nieco ponad 100 miliardów dolarów i stale rośnie, więc nawet jeśli Instagram nie zamierza na niej zarabiać do 2023 roku jest to raczej inwestycja niż dobry uczynek.

Instagram wierzy, że influencerzy docenią natywność nowej usługi. „Jednym z największych wyróżników dla twórców i fanów jest wygoda. (...) Dużo słyszymy o tarciu związanym z koniecznością „kliknięcia”. To może wydawać się drobnostką. Ale w takich momentach może to być różnica między tym, czy ktoś przeskakuje Twoją subskrypcję, czy nie.

„W tej wersji alfa nie jest to jeszcze zaimplementowane. Ale to jest coś, co zdecydowanie moglibyśmy rozważyć na przyszłość” – powiedziała.