Instagram rozpoczyna monetyzację Reels. Jak będzie wyglądać?

Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Instgramowy rywal TikToks, Reels, właśnie otworzył się na reklamodawców. Reklamy mogą mieć długość do 30 sekund i będą miały format pionowy, podobnie jak reklamy w Instagram Stories, mają się zapętlać, a ludzie będą mogli je polubić, skomentować i zapisywać, tak samo jak inne filmy Reels.

Firma wcześniej testowała reklamy Reels na wybranych rynkach na początku tego roku, w tym w Indiach, Brazylii, Niemczech i Australii, a później rozszerzyła te testy na Kanadę, Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wśród pierwszych użytkowników nowego formatu znalazły się takie marki jak BMW, Nestlé (Nespresso), Louis Vuitton, Netflix oraz Uber.

Postrzegamy Reels jako świetny sposób na odkrywanie nowych treści na Instagramie, dlatego reklamy są naturalnym kierunkiem. Marki każdej wielkości mogą korzystać z tego nowego formatu kreatywnego w środowisku, w którym ludzie już się bawią. Myślę, że marki stają się dość wyrafinowane w tym, jak wykorzystują nowe krótkie formaty wideo, w tym Reels, do opowiadania własnych historii. A wtedy reklama jest dla marek naturalną okazją dotarcia do konsumentów, do których chcą dotrzeć. Justin Osofsky, dyrektor operacyjny Instagrama.

Firma nie była w stanie powiedzieć, jak często użytkownik może zobaczyć reklamę Reels, zauważając, że liczba reklam, jakie może napotkać widz, będzie się różnić w zależności od tego, jak korzysta on z Instagrama. Firma zapowiada jednak, że będzie monitorować nastroje użytkowników dotyczące samych reklam i to, jak oceniają sposób monetyzacji Reels.

Podobnie jak inne produkty reklamowe Instagrama, reklamy Reels zostaną uruchomione w modelu opartym na aukcjach. Ale jak dotąd Instagram odmawia udostępniania jakichkolwiek wskaźników wydajności. Nie oferuje też reklamodawcom żadnych narzędzi, które mogłyby pomóc im w rozpoczęciu monetyzacji. Prawdopodobnie zakłada, że reklamodawcy już to wiedzą ze względu na to, ze format Reels jest bardzo podobny do tego, z czym spotykają się na innych platformach.

Jakie firmy będą mogły najbardziej skorzystać na Reels? Na pewno powinny się nimi zainteresować e-commerce'y. Wertykalne wideo już wykazało ogromny potencjał w przyciąganiu konsumentów do witryn sprzedażowych, ale Instagram jeszcze nie do końca wykorzystał ten trend w Reels. A to naturalny kierunek, zwłaszcza że funkcje sprzedażowe po ostatnim redesignie zdecydowanie wysuwają się na pierwszy czoło jego agendy, nie pozostawiając wątpliwości co do strategii, jaką obrała platforma. Być może jednak Instagram - zanim przejdzie do sprzedaży - chce zadbać o to, by sprzedawać było komu i uczynić Reels bardziej atrakcyjnym miejscem. A to oznacza konieczność przyciągnięcia do platformy popularnych twórców.

Uruchomienie reklam Instagram Reels zbiega się w czasie z informacją o rosnących cenach reklam TikTok, o czym poinformował Bloomberg w tym miesiącu, pisząc, że ceny reklam na TikToku znacząco wzrosły w stosunku do tego, co aplikacja pobierała jeszcze rok temu. I nie wydaje się to nieprawdopodobne, zważywszy na to, że aplikacja miała ponad 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w USA w sierpniu zeszłego roku, w porównaniu z 11 milionami na początku 2018 roku.

Obie aplikacje, Instagram i TikTok, mają już ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, chociaż Reel nie wiadomo, ile z tego korzysta z Reels. Instagram Stories jest używany przez około 500 milionów użytkowników, co dobrze pokazuje, że Instagrama wie, jak zarządzać swoim ruchem.

Z drugiej strony, TikTok nie wydaje się gorszy, o czym świadczą nie tylko imponujące wzrosty bazy użytkowników. Z ostatniego raportu eMarketera wynika, że ta aplikacja staje się coraz większym wyzwaniem dla amerykańskich konkurentów. Analitycy eMarketera piszą, że dorośli użytkownicy TikToka spędzą w tym roku więcej czasu na TikTok niż dorośli użytkownicy Facebooka na Facebooku. Raport mówi również, że TikTok będzie miał w tym roku więcej użytkowników Gen Z niż Instagram, a to już duży problem. Bo o tym, że Facebook się starzeje słyszymy od dawna i faktycznie ta platforma zdecydowanie trąci już myszką, ale wydawało się, że Instagram - który przecież też należy do Facebooka - płynnie przejął pałeczkę zabawiania młodzieży. Teraz jednak okazuje się, że - jeśli nawet tak było - to przez chwilę i wycyzelowane kadry Millenialsów, podobnie jak ich przedziałki na boku, budzą śmiech Zetów, którzy siedzą na TikToku.

Ale jeśli chodzi o biznes, to Facebook wciąż jest na szczycie. Według eMarketera, przejął on już prawie jedną czwartą globalnych wydatków na reklamę cyfrową.