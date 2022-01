Instagram rozszerza możliwość remiksowania wideo

tłumaczenia, social media, fot. Instagram

Instagram ogłosił, że rozszerza swoją funkcję Remix o wszystkie publiczne filmy, a nie tylko Reels. Wprowadzony został także nowy system powiadomień o transmisjach na żywo.

- Uwielbiamy patrzeć, jak nasza społeczność staje się kreatywna dzięki chwili Remix na Reels. Od dzisiaj wprowadzamy funkcję, dzięki której możesz zremiksować każdy nowy publiczny film, który zobaczysz na Instagramie.

We love seeing our community get creative with a Remix moment on Reels.



Starting today, we are rolling out a feature where you can Remix any new public video that you see on Instagram.



Videos posted prior to this launch will not be affected. pic.twitter.com/X8zH7QV8wS — Instagram (@instagram) January 20, 2022

Remiksowanie pozwala na kreatywne reagowanie na filmy udostępniane na Instagramie. Pozwala współtworzyć treści z innymi użytkownikami, co ułatwia docieranie do nowych odbiorców, ale dotychczas funkcja była ograniczona do tzw. rolek, a teraz będzie obejmować wszystkie treści wideo. Rozszerza się jednak jedynie jej zasięg, bo funkcjonalności pozostaną te same. Użytkownicy będę mieli do dyspozycji efekty specjalne, możliwość miksowania audio, podkładania głosu lektora oraz "Collabs" czyli współtworzenia postów z innymi użytkownikami. W przypadku filmów opublikowanych przed uruchomieniem funkcji trzeba ręcznie zezwolić na tworzenie remiksów na podstawie materiału wideo.

Instagram zaktualizował też opcje ustawiania przypomnień o zbliżających relacjach live. Po jej uruchomieniu twórca będzie mógł podać na swoim profilu termin planowanej transmisji, co ma pozwolić followersom łatwiej śledzić transmisje swoich ulubionych influencerów.

Rozszerzenie Remiksów poza Reels to dalszy ciąg wysiłków Instagrama, który konsekwentnie morfuje w stronę rosnącego w siłę TikToka. Reels jest bowiem kopią core'owej funkcjonalności tej chińskiej aplikacji, które skutecznie wygrywa młodych użytkowników.

Reels umożliwia nowe podejście do kontentu, który staje się z czasem nieco lżejszy, naładowany pozytywnymi emocjami i pokazywany z przymrużeniem oka. Komponenty AR-owe z wykorzystaniem video i muzyki angażują jednocześnie wiele zmysłów przez co skuteczniej docierają. Dla social media marketerów jest to kolejnych krok, jednak biorąc pod uwagę niezwykłą dynamikę tego sektora i tempo zmian – są oni przyzwyczajeni do ciągłej nauki i adaptacji do nowych formatów.

Wprowadzona innowacja znajdzie wiele zastosowań, z czego na pierwszy rzut warto wskazać video o charakterze poradnikowym pokazujące w krótkim czasie zastosowanie danego produktu lub usługi czy dynamiczne prezentowanie emocji i przeżyć związanych z tym, co ma do zaoferowania marka. Bez wątpienia wzbogaci to wachlarz już dostępnych usług i stworzy zupełnie nowe możliwości w zakresie kompleksowego komunikowania marki za pośrednictwem Instagrama, mówił o wprowadzenie Reels na łamach interaktywnie.com Szymon Janiak, Dyrektor Zarządzający funduszu Czysta3.VC.

Reels było pierwszym krokiem. Potem przyszły następne: zamiana tekstu na mowę i efekty głosowe.

Facebook na serio obawia się TikToka

TikTok wysysający energię z Facebooka, który - umówmy się - i tak leci siłą rozpędu, i z Instagrama, który wkracza w kryzys wieku średniego, to właściwie powiew świeżości, nie tylko ze względu na młodą bazę użytkowników, którzy to właśnie tam sprzedają swoją uwagę. Reels, mimo że cieszą się popularnością, póki co nie zmieniają tego stanu rzeczy, bo to właśnie TikTok zaczyna przodować w rankingach. W tym roku po raz pierwszy użytkownicy spędzają więcej czasu na TikTok niż na Facebooku. Czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku. TikTok plasuje się więc w pierwszej piątce pod względem czasu spędzonego w aplikacji, a tempo, w jakim rozwijał się w ciągu ostatniego roku, wyprzedza prawie każdą inną aplikację analizowaną w raporcie.