Instagram rozwija Reels. Jakie nowe funkcje się pojawiły?

Instagram wprowadził nowe funkcje dla Reels, ponieważ nadal rozwija format wideo. Twórcy będą mogli dodawać interaktywne naklejki, publikować filmy o długości do 90 sekund oraz korzystać z szablonów Reel i nie tylko.

Instagram, którego Reelsy, konkurują z innymi platformami wideo, udostępni funkcje, pomagające twórcom lepiej angażować się użytkowników, a także przyciągać nowych obserwujących.

W ciągu 60 dni konta publiczne z ponad 10 tysiącami obserwujących, które opublikowały co najmniej 5 rolek w ciągu 60 dni, zyskały ponad 2,5 razy więcej obserwujących niż osoby z tej samej kategorii, które nie publikowały rolek, powiedział Instagram w poście na blogu.

Wśród nowych funkcjonalności znalazły się m.in. udostępnienie efektów dźwiękowych, możliwość importu dźwięku bezpośrednio w rolkach na Instagramie (może to pomóc w dodaniu komentarza lub tła do filmów trwających co najmniej 5 sekund w rolce z aparatu), interaktywne naklejki (podobnie jak w przypadku Stories, użytkownicy mogą teraz ich używać bezpośrednio w Rolkach, wśród nich są np. ankiety, quizy i suwak emoji).

Instagram wydłużył również czas trwania Reelsowych filmów - twórcy będą teraz mogli tworzyć bębny o długości do 90 sekund.

Ponieważ liczba wyświetleń generowanych filmów online prawie podwoiła się od 2018 roku, stało się ono niezwykle ważnym narzędziem w arsenale marketerów. Dotyczy to zwłaszcza Reels, które - jak twierdzi Instagram - są niezwykle skuteczne w przyciąganiu użytkowników. Według platformy konta publiczne z ponad 10 000 obserwujących, którzy opublikowali co najmniej pięć rolek w ciągu 60 dni, zyskały o 250% więcej obserwujących niż osoby z tej samej kategorii, które nie publikowały rolek.

Posty wideo na Instagramie generują obecnie wskaźnik zaangażowania na poziomie 1,5%, co oznacza, że ludzie nie tylko je scrollują. Co więcej, 86% konsumentów twierdzi, że jest bardziej skłonna do zakupu produktu z treściami na Instagramie, które zostały ocenione jako „warte akcji”.

Instagram, udostępniając Reels miał nadzieje na przejęcie przynajmniej części użytkowników TokToka.

Reels umożliwia nowe podejście do kontentu, który staje się z czasem nieco lżejszy, naładowany pozytywnymi emocjami i pokazywany z przymrużeniem oka. Komponenty AR-owe z wykorzystaniem video i muzyki angażują jednocześnie wiele zmysłów przez co skuteczniej docierają. Dla social media marketerów jest to kolejnych krok, jednak biorąc pod uwagę niezwykłą dynamikę tego sektora i tempo zmian – są oni przyzwyczajeni do ciągłej nauki i adaptacji do nowych formatów. Wprowadzona innowacja znajdzie wiele zastosowań, z czego na pierwszy rzut warto wskazać video o charakterze poradnikowym pokazujące w krótkim czasie zastosowanie danego produktu lub usługi czy dynamiczne prezentowanie emocji i przeżyć związanych z tym, co ma do zaoferowania marka. Bez wątpienia wzbogaci to wachlarz już dostępnych usług i stworzy zupełnie nowe możliwości w zakresie kompleksowego komunikowania marki za pośrednictwem Instagrama.

A dokładnie rok temu firma rozpoczęła monetyzację Reelsów. Podobnie jak inne produkty reklamowe Instagrama, reklamy Reels zostały uruchomione w modelu opartym na aukcjach. Uruchomienie reklam Instagram Reels zbiega się w czasie z informacją o rosnących cenach reklam TikTok, o czym poinformował Bloomberg w tym miesiącu, pisząc, że ceny reklam na TikToku znacząco wzrosły w stosunku do tego, co aplikacja pobierała jeszcze rok temu. I nie wydaje się to nieprawdopodobne, zważywszy na to, że aplikacja miała ponad 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w USA w sierpniu zeszłego roku, w porównaniu z 11 milionami na początku 2018 roku.

Obie aplikacje, Instagram i TikTok, mają już ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, chociaż Reel nie wiadomo, ile z tego korzysta z Reels. Instagram Stories jest używany przez około 500 milionów użytkowników, co dobrze pokazuje, że Instagrama wie, jak zarządzać swoim ruchem.

Z drugiej strony, TikTok nie wydaje się gorszy, o czym świadczą nie tylko imponujące wzrosty bazy użytkowników. Z ostatniego raportu eMarketera wynika, że ta aplikacja staje się coraz większym wyzwaniem dla amerykańskich konkurentów. Analitycy eMarketera piszą, że dorośli użytkownicy TikToka spędzą w tym roku więcej czasu na TikTok niż dorośli użytkownicy Facebooka na Facebooku. Raport mówi również, że TikTok będzie miał w tym roku więcej użytkowników Gen Z niż Instagram, a to już duży problem. Bo o tym, że Facebook się starzeje słyszymy od dawna i faktycznie ta platforma zdecydowanie trąci już myszką, ale wydawało się, że Instagram - który przecież też należy do Facebooka - płynnie przejął pałeczkę zabawiania młodzieży. Teraz jednak okazuje się, że - jeśli nawet tak było - to przez chwilę i wycyzelowane kadry Millenialsów, podobnie jak ich przedziałki na boku, budzą śmiech Zetów, którzy siedzą na TikToku.