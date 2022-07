Instagram stawia na Reelsy. Jakich nowych funkcji możemy się spodziewać?

Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Instagram ogłosił nową funkcję, która pozwala firmom zwiększyć zasięg Rolek, przekształcając je w reklamy. Tak "wzmocnione" Rolki mają pojawiać się w feedzie, Stories, na karcie Reels i w sekcji Discovery. By Rolka została przekształcona w reklamę, musi być krótsza niż 60 sekund i mieć proporcje 9:16, co oznacza, że ​​musi powinna być kręcona w pionie, w formacie pełnoekranowym.

Gigant mediów społecznościowych zauważa również, że ​​Reels, które używają adresów IP stron trzecich, takich jak muzyka chroniona prawami autorskimi, GIF-y, interaktywne naklejki lub filtry aparatu, nie kwalifikują się obecnie do wzmocnienia. Reels, które są publikowane na Facebooku, również nie kwalifikują się do wzmocnienia.

Firmy mogą zwiększyć zasięg swoich Rolek, znajdując Rolkę w siatce profilu i dotykając przycisku „Zwiększ post”. Po uruchomieniu reklamy Instagram twierdzi, że ważne jest, aby sprawdzić swoje statystyki, aby dowiedzieć się, które reklamy przyciągnęły największe zaangażowanie.

Zwiększaj zasięg swoich Rolek tak, aby nawiązać kontakt z odbiorcami i przyciągnąć potencjalnych nowych klientów. Rolki to zabawny, zabawny sposób na opowiedzenie historii marki i odkrycie przez nowych odbiorców. Reels to nasz najszybciej rozwijający się format i ważna część Instagrama, ponieważ coraz więcej osób ogląda Reels dla rozrywki, zagłębia się w swoje zainteresowania lub odkrywa nowe firmy. możemy przeczytać na Instagramowym blogu.

Uruchomienie nowej funkcji następuje nieprzypadkowo. Meta nie kryje, że to właśnie Reels jest teraz formatem, z którym firma wiąże największe nadzieje. W wynikach finansowych za 1. kwartał 2022 roku firma ujawniła, że Reelsy odpowiadają obecnie za ponad 20% czasu spędzanego na Instagramie.

Ponadto Meta niedawno wprowadziła interfejsy API Reels do kilku punktów końcowych na platformie Instagram dla programistów. Deweloperzy mogą a nich korzystać, aby np. uzyskiwać wskaźniki interakcji społecznościowych dla Rolek, odpowiadać na komentarze, usuwać je, ukrywać/odkrywać, itp.

Dokładnie rok temu firma rozpoczęła monetyzację Reelsów, podobnie jak w przypadków innych produktów reklamowych, w modelu aukcyjnym. Uruchomienie reklam Instagram Reels zbiegło się w czasie z informacją na temat rosnących cen reklam na TikToku, o czym poinformował Bloomberg, pisząc, że ceny reklam na TikToku znacząco wzrosły w stosunku do tego, co aplikacja pobierała jeszcze rok temu. I nie wydaje się to nieprawdopodobne, zważywszy na to, że aplikacja miała ponad 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w USA w sierpniu zeszłego roku, w porównaniu z 11 milionami na początku 2018 roku.

Instagram mocno więc Reelsy forsuje. Niedawno wprowadził też nowe funkcje, wśród których znalazły się m.in. udostępnienie efektów dźwiękowych, możliwość importu dźwięku bezpośrednio w rolkach na Instagramie (może to pomóc w dodaniu komentarza lub tła do filmów trwających co najmniej 5 sekund w rolce z aparatu), interaktywne naklejki (podobnie jak w przypadku Stories, użytkownicy mogą teraz ich używać bezpośrednio w Rolkach, wśród nich są np. ankiety, quizy i suwak emoji).