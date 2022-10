Instagram | fot. Alex Holyoake | Unsplash

Menedżerowie i twórcy mediów społecznościowych od dawna polegają na narzędziach innych firm do planowania postów na Instagramie. Ale teraz firma testuje narzędzie w aplikacji do planowania postów i rolek.

Testujemy możliwość planowania treści z udziałem odsetka naszej globalnej społeczności – powiedział rzecznik Meta w oświadczeniu.

Firma nie podała żadnych szczegółów na temat ogólnej dostępności funkcji.

Użytkownik Twittera opublikował zrzut ekranu pokazujący, jak nowa funkcja ma działać. Użytkownicy, którzy mają tę funkcję, mogą przejść do Ustawień zaawansowanych podczas tworzenia nowego posta lub rolki i włączyć przełącznik „Zaplanuj ten post”, aby wybrać godzinę i datę. Zaplanowane posty można zobaczyć w sekcji „Zaplanowana treść” dostępnej w menu. Sekcja umożliwia również zmianę harmonogramu w razie potrzeby.

W 2018 roku firma zaczęła oferować firmom możliwość planowania postów za pośrednictwem interfejsu API, aby oprogramowanie innych firm, takie jak Hootsuite i SocialFlow, mogło z tego skorzystać.

Meta oferuje funkcję planowania na Instagramie za pośrednictwem Facebook Creator Studio od 2020 roku. Jednak nowe narzędzie do planowania w aplikacji może przynieść korzyści twórcom, którzy nie mają dostępu do specjalnego oprogramowania do zarządzania mediami społecznościowymi.

Meta ogłosiła ostatnio zwiększenie obłożenia reklamami na Instagramie. Pojawią się one w zakładce "Eksploruj", dzięki czemu posty sponsorowane będą wyświetlane mozaice obrazów o różnych trendach tematycznych (wcześniej reklamy pojawiały się tylko w kanale "Odkrywaj"). Gigant mediów społecznościowych wspomniał również, że testuje reklamy w niektórych popularnych kanałach użytkowników. Mają się one pojawiać, gdy użytkownik kliknie post na stronie danego profilu.

Firma oświadczyła, że ​​​​za pomocą tych konkretnych reklam na stronie profilu chce oferować "takie same spersonalizowane wrażenia reklamowe, jakie jest dostępne w głównym kanale". Meta powiedziała również Gizmodo, że chociaż reklamy "profilowe" będą pojawiać się na wszystkich publicznych profilach, które nie są przeznaczone dla nastolatków, mała grupa testowa twórców z USA będzie mogła w przyszłości uzyskać pewne wpływy za umożliwienie wyświetlania reklam na ich stronach w przyszłości. Ci twórcy, którzy mają już dostęp do narzędzi do zarabiania na Instagramie, mogą się na to zgodzić, chociaż firma dodała: "oczekujemy, że zarobki, które twórcy mogą generować z reklam na kanałach profilowych, będą dodatkowym, a nie znaczącym źródłem dochodu". Według firmy jedynym sposobem na zrezygnowanie z reklam profilowych jest uczynienie konta prywatnym.

Informacje pojawiły się po tym, jak Meta - po raz kolejny - odnotowała większy niż oczekiwano spadek przychodów i wydała zaskakująco słabą prognozę, wskazującą na drugi z rzędu spadek sprzedaży rok do roku. Akcje Meta straciły około połowę swojej wartości od początku roku, co podbija obawy inwestorów co do kondycji podstawowej działalności reklamowej firmy. Główną przyczynę tego stanu rzeczy upatruje się w aktualizacji polityki prywatności w iOS w zeszłym roku, która ograniczyła zdolność Mety do śledzenia użytkowników oraz w ogólnie słabnącej gospodarce, która objawia się cięciem kosztów reklamowych.