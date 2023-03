Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Instagram rozpoczął testowanie kilku nowych miejsc, w których będzie wyświetlał reklamy. Mają one zapewnić firmom więcej sposobów na dotarcie do konsumentów. Jedno z tych eksperymentalnych miejsc to wyniki wyszukiwania, co oznacza, że - gdy wyszukasz określone hasło w aplikacji - posty oznaczone jako „sponsorowane” pojawią się w kanale, który możesz przewijać, dotykając dowolnego rzeczywistego wyniku. W swoim ogłoszeniu Instagram powiedział, że planuje udostępnić reklamy w wynikach wyszukiwania na całym świecie w nadchodzących miesiącach.

Aplikacja nawiązała również współpracę z niektórymi markami, aby przetestować format, który dałby firmom możliwość przypominania lub powiadamiania o przyszłych wydarzeniach lub premierach. Gdy włączysz „reklamy przypominające” w aplikacji dotyczące konkretnego wydarzenia, otrzymasz powiadomienia z Instagrama dzień wcześniej, 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia i w momencie kiedy się ono rozpocznie. Te przypomnienia pojawią się jak każde inne powiadomienie na Instagramie i pojawią się na ekranie blokady.

Reklamy są siłą napędową Meta, a wprowadzenie nowych sposobów zarabiania na nich nie jest niespodzianką po roku, w którym po raz pierwszy kwartalne przychody firmy spadły. W czwartym kwartale 2022 r. firma odnotowała przychody z reklam w wysokości 31,25 mld USD, co oznacza spadek z 32,64 mld USD w tym samym kwartale 2021 r. Jej przychody z reklam rok do roku również spadły z 114,93 mld USD w 2021 r. do 113,64 mld USD w 2022 r. Meta mocno zaciskała pasa w ostatnich miesiącach. W listopadzie zwolniła ponad 11 000 pracowników w ramach pierwszych masowych zwolnień, a zaledwie kilka dni temu szef firmy Mark Zuckerberg ogłosił, że w maju i kwietniu zwolni kolejne 10 000 pracowników i przeprowadzi restrukturyzację swoich oddziałów w kwietniu i maju.

Rosnąca liczba reklam jest efektem trudnej sytuacji firmym, która znalazła się w niej głównie przez to, że w 2021 roku firma Apple wprowadziła „Ustawienie przejrzystości śledzenia aplikacji”, które użytkownicy iPhone'a widzą, gdy aplikacja prosi o pozwolenie na ich śledzenie. Większość ludzi mówi „nie”, co w pewnym stopniu odcina przepływ danych użytkownika iPhone’a. Mniej danych oznacza, że trudniej jest kierować reklamy, a reklamy, które nie są kierowane, są często mniej opłacalne. Instagram ma już długą listę produktów reklamowych, takich jak graficzne, reklamy bębnowe, reklamy wideo, reklamy karuzelowe, reklamy kolekcji i wiele innych.

Instagram przeżywa kryzys tożsamości

Instagram, który rok temu "przestał być aplikacją do zdjęć" właśnie robi w tył zwrot. Szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał bowiem, że platforma zbyt mocno naciskała na wideo i teraz ponownie skupi się na zdjęciach właśnie. Instagram znów będzie Instagramem?

Mosseri wygłosił tę uwagę w ramach swojej cotygodniowej serii Q and A, prowadzonej w jego IG Stories.

Myślę, że w 2022 roku zbytnio skupiliśmy się na wideo i posunęliśmy się zbyt daleko. Zasadniczo pokazaliśmy za dużo filmów i za mało zdjęć.

Mosseri zauważa ponadto, że zdjęcia pozostaną głównym celem aplikacji i że kluczowe będzie zachowanie odpowiedniej równowagi w tym zakresie.

To dobra wiadomością dla użytkowników Instagrama, którzy od dawna naciskają, aby aplikacja nie oddalała się zbytnio od swoich korzeni. A wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat tak właśnie się stało, ponieważ więcej filmów – a w szczególności więcej Reels – wkroczyło do kanałów użytkowników i całkowicie zmieniło sposób działania algorytmu. Wydawało się że Instagram zgubił swoją drogę i dał się porwać najnowszym trendom, zamiast tworzyć lub utrzymywać własną niszę.