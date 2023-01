Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Instagram ogłosił dzisiaj, że rozszerza zestaw narzędzi do zarządzania czasem, wprowadzając nową funkcję o nazwie „Tryb cichy”. Ma ona celu zmniejszenie niepokoju związanego z korzystaniem z aplikacji poprzez wyciszanie przychodzących powiadomień i ustawianie statusu informującego znajomych, że obecnie nie korzystasz z aplikacji. Firma powiedziała, że poprosi nastoletnich użytkowników o włączenie tej funkcji, jeśli korzystają z aplikacji późno w nocy.

Aktualizacja jest jedną z kilku wprowadzonych dzisiaj zmian, które obejmują również rozszerzone narzędzia kontroli rodzicielskiej i inne narzędzia do zarządzania rekomendacjami.

Nowe funkcje pojawiają się nieprzypadkowo. Instagram pracuje bowiem nad tym, by jego aplikacja przestała być celem organów regulacyjnych i prawodawców zaniepokojonych potencjalnymi szkodami, jakie ze sobą niesie, szczególnie dla nastoletnich użytkowników. Do tej pory Instagram dodał kilka funkcji bezpieczeństwa dla nastolatków, w tym te, które chronią prywatność nastolatków, ograniczają niechciany kontakt z dorosłymi, kierowanie reklam oraz limitują dostęp nastolatków do treści dla dorosłych oraz inne, które pomagają rodzicom monitorować i zarządzać korzystaniem z Instagrama przez nastolatków.

Tryb cichy dołącza do więc innych narzędzi do zarządzania czasem w tym kontroli dziennego czasu, które pozwalają ludziom śledzić korzystanie z aplikacji i wysyłać alerty, konfigurować przypomnienia „zrób sobie przerwę” po tym, jak poszczególne sesje aplikacji przekroczą określony czas i różne narzędzia do wstrzymywania, odkładania i zaprzestania obserwowania stron, grup i osób tak, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zaangażowanie w uzależniające lub w inny sposób niechciane treści.

Jednak dzięki nowej funkcji trybu cichego nie chodzi tylko o wprowadzenie narzędzia, które zmusza użytkowników do zrobienia sobie przerwy. Zamiast tego koncentruje się na rzeczywistych skutkach, jakie towarzyszą próbom odejścia na chwilę od aplikacji, z której regularnie korzystasz - i takiej, w której inni oczekują, że będziesz dostępny.

Szczególnie wśród młodych ludzi Instagram stał się popularnym narzędziem do przesyłania wiadomości - do tego stopnia, że w minionych latach firma wypuściła dwie różne wersje samodzielnych aplikacji do komunikacji, Direct i Threads. Ten ostatni został zamknięty w 2021 roku. Chociaż udostępnianie wiadomości jako osobne doświadczenie nie sprawdziło się na Instagramie, wiadomości pozostają kluczowym elementem głównej aplikacji, co oznacza to, że nieodpowiadanie na wiadomości prywatne jest to uważane za niegrzeczne, chociaż niektóre nastolatki przyznają, że oczekiwanie na ciągłą dostępność może być stresujące.

Dzięki trybowi cichemu użytkownicy Instagrama mogą wybrać sobie przerwę - na naukę, sen lub inne formy odłączenia się. To coś w rodzaju Instagramowego odpowiednika wyłączania światła komunikatora dla tych, którzy pamiętają erę AIM i ICQ. Po wyjściu z trybu cichego aplikacja wyświetli podsumowanie tego, co przegapiłeś podczas przestoju, aby pomóc Ci nadrobić zaległości.