Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

Instagram upraszcza nawigację w aplikacji, co oznacza sporą woltę po latach, w których forsował coraz to nowe usługi takie jak Shop czy - później - Reels. Firma zapowiada, że od lutego przywróci przycisk "Utwórz" na głównym pasku nawigacji, całkowicie usunie kartę Shop, a przycisk Reels przesunie się na prawo od Compose, tracąc tym samym pierwszą pozycję.

Zmiany to dość wyraźne ugięcie się włodarzy serwisu przed żądaniami użytkowników, którzy detronizację przycisku "Utwórz" przez Reelsy właśnie, słusznie uznali za dość agresywną politykę forsującą ten TikTokowy format krótkiego wideo. Firma przeniosła tę kartę na środek paska nawigacyjnego w 2020 r., a popularną kartę Aktywność zstąpiła zakładką Sklep. Przycisk Utwórz i Działanie zostały następnie przeniesione do prawego górnego rogu ekranu głównego, co utrudniło ich znalezienie.

W tamtym czasie Instagram wyjaśniał, że te zmiany ułatwią użytkownikom dostęp do „rozszerzonego zestawu produktów” Instagrama. W ostatnich miesiącach nastąpił jednak wzrost sprzeciwu wobec tego, jak bardzo Instagram odszedł od swojej pierwotnej misji. Znani użytkownicy Instagrama, w tym Kim Kardashian i Kylie Jenner, dodali swoje głosy do skarg użytkowników, gdy Jenner opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie, błagając firmę o „ponowne zrobienie Instagrama na Instagramie” i „zaprzestania prób zrobienia z niego kolejnego TikToka". Celebrytki były zirytowane zmianami w kanale na Instagramie, które częściej wyświetlały treści wideo i polecane posty, a nie dopracowane zdjęcia, które pomogły im stać się sławnymi.

Ten bunt, w którym wzięły udział największe influencerki, przykuł uwagę Adama Mosseriego, szefa Instagrama zmuszając go do zaadresowania krytyki. Zapewnił on, że zdjęcia nadal są priorytetem i odniósł się do frustracji związanej z rosnącą liczbą polecanych wideo na kanałach użytkowników, ale na to, by zrezygnował z formsowania wideo się jednak nie zanosi.

Nadchodzące przeprojektowanie nie rozwiąże bowiem wszystkich bolączek użytkowników, bo przesuwanie przycisków na pasku nie oznacza zmiany samego kanału. Algorytm nadal będzie formsował Reelsy, bo to one - jak twierdzą szefowie aplikacji - generują największe zaangażowanie, a - jak wiadomo - nasze zaangażowanie, to ich pieniądze. Redesign może jednak zapewni lepsze wrażenia użytkownikom, którzy chcą tylko publikować swoje zdjęcia, tak jak robili to wcześniej, przez lata. Nadając wyższy priorytet przyciskowi Utwórz, użytkownicy mogą czuć się subtelnie zachęcani do powrotu do tej trochę zapominanej już aktywności.

A co oznacza usuniecie zakładki Shop? Firma twierdzi jednak, że niekoniecznie koniec zakupów na Instagramie, bo nadal będzie można założyć i prowadzić sklep na Instagramie, a rozwój zakupowych funkcjonalności nie schodzi z listy priorytetow, ale - jak wynika z doniesień serwisu "The Information" - one właśnie się zmieniły i e-commerce spadł.

Meta, firma macierzysta Instagrama, przyznała bowiem, że przeceniła swój potencjał wzrostu w tym zakresie, co jest jednym z powodów, dla których została zmuszona do redukcji zatrudnienia. Wiele z ról, z których zrezygnowano było związanych z rozszerzaniem funkcjonalności zakupowych, ponieważ handel na żywo i inne inicjatywy nie zyskały na popularności.