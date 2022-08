Instagram | fot. Luke van Zyl | Unsplash

Instagram, który od dłuższego już czasu wymyśla się na nowo, dąży już nie tylko do bycia TikTokiem. Platforma przeprowadza teraz wewnętrzne testy funkcji, która losowo zachęca użytkowników do robienia spontanicznych selfie, a to podstawowa funkcjonalność aplikacji BeReal.

Dostrzeżona przez Alessandro Paluzziego, nowa funkcja nazywa się IG Candid Challenges i podobnie jak BeReal będzie wysyłał powiadomienia do użytkowników o losowej porze dnia, prosząc ich o zrobienie zdjęcia zarówno przednimi, jak i tylnymi aparatami. Zdjęcie zostanie następnie udostępnione w ich historii na Instagramie.

- Dodaj IG Candid innych do swoich opowieści - czytamy na zrzucie ekranu, który Paluzzi udostępnił na Twitterze. - I codziennie o innej porze otrzymuj powiadomienie, aby zrobić i udostępnić zdjęcie w 2 minuty.

Rzecznik Instagrama potwierdził, że funkcja jest wewnętrznym prototypem, ale nie odmówił podania innych szczegółów. Nie wiadomo więc, kiedy jeśli w ogóle IG Candid Challenges może zostać uruchomione w publicznym teście. Zawsze bowiem istnieje możliwość, że nigdy nie dojdzie do tego etapu.

Decyzje Instagrama nie mogą jednak dziwić, bo ostatnio "pożycza" niemal wszystko, co sprawdza się u innych, zwykle zbierając za to cięgi od użytkowników, którzy nie na kilka lat temu się pisali. Próba skopiowania BeReal jest jednak o tyle ciekawa, że nie jest on TikTokiem, którego Instagram emuluje nie tylko przestawiając się na wideo - konkretnie Reelsy - ale też wdrażając kanał pełnoekranowy i znacznie zwiększając odsetek polecanych postów wyświetlanych użytkownikom.

To jednak Reelsy są w centrum uwagi. Zostały wprowadzone w 2020 roku i od tego czasu przejęły aplikację. Szef Instagramu, Adam Mosseri, ogłosił plany nadania priorytetu tym krótkim filmom w czerwcu 2021 roku i powtórzył go niedawno, nawet gdy swój sprzeciw wobec tej wolty wyraziły największe instagramowe tuzy w tym Kim Kardashian i Kylie Jenner. Obie udostępniły petycję "Make Instagram Instagram again", co dobitnie pokazuje nastroje panujące na platformie. I nie chodzi tylko o zmianę interfejsu Instagrama. Większym problemem, który sugeruje, że spór może to trwać dłużej niż poprzednie narzekania na jakikolwiek redesign, jest to, że stary Instagram wypełniony przyjaciółmi zostanie zastąpiony klonem TikTok pełnym nieznajomych, których poleca nam algorytm.

Włodarze Instagrama wydają się jednak na to nie zważać. Platforma tak bardzo goni za chińską platformą, że nie waha się odciąć od korzeni. Mosseri - by oczyścić powietrze - opublikował więc - a jakże - własną rolkę z wyjaśnieniami, ale usłyszeliśmy jedynie, że Instagram "eksperymentuje z wieloma różnymi zmianami w aplikacji i nie jest głuchy na obawy, zmiany są dobre. Mosseri podkreślił, że Instagram nadal będzie wspierać zdjęcia, bo "to część jego dziedzictwa", ale - i tu oklaski za szczerość - z czasem nacisk na wideo na Instagramie będzie coraz większy. Według szefa Instagrama tego właśnie chcą użytkownicy, ale te twierdzenia są oczywiście mocno wątpliwe. Użytkownicy, owszem, publikują coraz więcej filmów, ale robią to, bo są do tego zachęcani działaniem algorytmu. Angażują ich filmy, bo filmy widzą najczęściej.