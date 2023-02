Interia stawia na innowacje i testuje możliwości, które daje sztuczna inteligencja. Portal jako pierwszy w Polsce sprawdzi, jak poradzi sobie ona roli wydawcy. W dniu 16 lutego sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna za wybór wszystkich artykułów, tytułów i zdjęć, które zostaną zaprezentowane w specjalnej sekcji na stronie głównej portalu poświęconej AI.

16 lutego na stronie głównej portalu startuje cykl redakcyjny „AI jako wydawca: eksperyment Interii" , którego wydawcą oraz autorem kilku materiałów będzie sztuczna inteligencja.

– To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej – mówi AI w materiale wprowadzającym do projektu Interii.