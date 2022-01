Internet w małych i średnich firmach. Do czego najczęściej jest wykorzystywany?

zespół, ludzie, tablica, fot. rawpixel, pixabay

Nieco mniej niż połowa (44 proc.) firm prowadzi działalność częściowo opartą na internecie - wynika z badania NEXERY, przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK wśród przedsiębiorców z 14 obszarów centralnej i północno-wschodniej Polski. Wydarzenia ostatnich dwóch lat postawiły niektóre organizacje w bardzo trudnej sytuacji, dla innych stały się szansą na dywersyfikację biznesu i znaczny wzrost zysków. Od początku pandemii coraz więcej firm inwestuje w szybszy internet. Za pośrednictwem sieci przedsiębiorcy najczęściej korzystają z e-fakturowania, mediów społecznościowych, a także platform sprzedażowych i rozwiązań chmurowych.

Cyfryzacja w biznesie

Wywołany pandemią lockdown, a także wprowadzenie pracy zdalnej zdecydowanie wzmocniły cyfryzację w biznesie. Według badania #RegionyNEXERY2021 przedsiębiorcy z obszarów, w których Nexera buduje sieć światłowodową, coraz częściej korzystają z e-usług w swojej działalności.

Najwięcej ankietowanych (93 proc.) korzysta z płatności internetowych i e-fakturowania (54 proc.). Reprezentanci firm często używają także mediów społecznościowych (40 proc.), platform sprzedażowych (32 proc.) i rozwiązań chmurowych (18 proc.). Dodatkowo ponad 1/3 badanych przedsiębiorców bierze udział w szkoleniach online. Wraz ze wzrostem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, rośnie konkurencyjność tych organizacji w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym.

- Według analityków z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego firmy wykorzystujące internet i platformy online zyskują dostęp do regionalnych, krajowych, a nawet globalnych rynków bez ponoszenia ogromnych wydatków, które byłyby konieczne w przypadku ekspansji tradycyjnego biznesu. Dzięki uruchomieniu czy zdynamizowaniu działalności online wielu organizacjom udało się uodpornić na kryzys. Przedsiębiorcy, którzy w trudnym czasie wykazali się elastycznością i innowacyjnością, potrafili wykorzystać możliwości cyfryzacji na swoją korzyść – mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

Jak szybki internet posiadają firmy?

Porównując wyniki najnowszego badania Nexery do poprzednich edycji raportu, widać wzrost znaczenia szybkiego łącza w biznesie. Coraz więcej ankietowanych firm inwestuje w wyższą prędkość internetu i coraz więcej przedsiębiorców (84 proc.) jest zadowolonych z parametrów łącza. Między 2020 a 2021 rokiem wśród badanych organizacji wyraźnie zmieniła się dominująca prędkość stałego łącza. Obecnie firmy najczęściej deklarują posiadanie internetu o szybkości między 100 a 300 Mb/s. Odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z łącza o takiej prędkości wzrósł o 16 p.p. w stosunku do 2020 roku i wynosi obecnie 42 proc.

- Szybki internet jest nie tylko narzędziem znacznie usprawniającym komunikację i pracę online. Szerokopasmowe łącze w firmach daje też dostęp do danych, kontakt z kontrahentami z całego świata, a także możliwość uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach, bez konieczności wyjazdów służbowych. Obecność firmy w sieci ma ogromne znaczenie nie tylko w przypadku dużych, ale także mniejszych przedsiębiorstw – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Małe firmy rezygnują z dostępu do internetu

Dostęp do szybkiego i pewnego internetu stanowi podstawowe narzędzie i warunek uczestniczenia firm w gospodarce cyfrowej, którą opisują badacze z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas gdy w 2021 roku duże i średnie przedsiębiorstwa inwestowały w coraz lepsze rozwiązania technologiczne, zwiększyła się liczba małych organizacji, które całkowicie zrezygnowały z dostępu do internetu (17 proc.). To wzrost o 11 p.p. w stosunku do poprzedniego roku.