Jak wynika z nowego raportu App Annie, czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku. TikTok plasuje się więc w pierwszej piątce pod względem czasu spędzonego w aplikacji, a tempo, w jakim rozwijał się w ciągu ostatniego roku, wyprzedza prawie każdą inną aplikację analizowaną w raporcie. Jak wykorzystać ten potencjał? O tym piszą specjalistki z agencji Kamikaze.

Jak reklamować się na TikToku?

Julia Ożyjiwska

Paid Media Lead

Kamikaze

TikTok to jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych na świecie, uwielbiana przede wszystkim przez młodych ludzi. 86% użytkowników serwisu w Polsce to osoby w wieku 13-24. Zasięgi aplikacji rosną sukcesywnie, a obecnie korzysta z niej blisko 8 mln polskich użytkowników. TikTok jest ogromną szansą dla marketerów, ale jednocześnie jak każda nowość - dużym wyzwaniem.

Misją TikToka - to inspirowanie do kreatywności i dostarczanie treści służących rozrywce, jednakże warto podkreślić, że coraz więcej firm wchodzi na platformę z promocją swoich produktów, robiąc to w nietypowy sposób, a odnosząc przy tym sukcesy. Odpowiadając sobie na pytanie “Jaka firma powinna rozważyć obecność na tej platformie?” możemy stwierdzić, że “każda, która chce budować świadomość swojej marki, docierać do nowych użytkowników i angażować ich w kreatywny sposób (tworząc na przykład różne wyzwania, etc.), ale też sprzedawać (najlepszym przykładem o charakterze globalnym na wykorzystanie tego kanału, jest chińska marka fashion SHEIN, która z TikToka stworzyła jeden ze swoich głównych kanałów sprzedażowych).”

TikTok oferuje wiele formatów reklamowych, od tych najprostszych (które są nieco podobne do formatów na FB/IG), po te bardziej skomplikowane, które nie występują w innych kanałach Social Media. Wszystkie te formaty wykorzystują materiały wideo, dlatego platforma bardzo dobrze buduje świadomość marki i wizerunek klienta. Co ważne, by rozpocząć działania reklamowe, firma nie musi posiadać profilu na TikToku, a cały ruch możemy przekierować na stronę www lub do aplikacji mobilnej. Poprzez TikTok Ads Manager marki otrzymuje szerokie możliwości reklamowe, do których zaliczamy chociażby realizowanie celów firmy (takich jak zasięg, ruch, konwersję, etc), precyzyjne targetowanie, atrakcyjne formaty kreowania przekazu.

Reklamę na TikToku można zakupić zarówno w systemie aukcyjnym, jak i rezerwacyjnym.W przypadku tego pierwszego zrealizujemy kampanie In- Feed Ads, których celem będzie traffic na stronę www, instalacja aplikacji bądź konwersja. Jest to najprostszy format, a zarazem najbardziej zbliżony do tych, które znamy z pozostałych kanałów Social Media. In- Feed Ads to pionowe, pełnoekranowe reklamy wideo z dźwiękiem, trwające od 5 do 60 sekund, pojawiające się w TikTokowym feedzie, czyli sekcji „Dla Ciebie”. W przypadku kampanii, których celem ma być przede wszystkim budowanie rozpoznawalności marki, warto skorzystać z modelu rezerwacyjnego.

Model ten ma cały szereg formatów do wyboru, takich jak: TopView (pełnoekranowy format wideo mogący trwać do 60 sekund z automatycznie odtwarzanym dźwiękiem), Brand Takeover/One day max _format statyczny lub dynamiczny wyświetlany na pełnym ekranie, obsługuje 3-sekundowe pliki JPG i 3-5-sekundowe wideo), Branded Hashtag Challenge (pozwala zapraszać użytkowników do udziału i tworzenia treści związanych z kampanią, które następnie oznacza się z hashtagami) oraz Branded Effects (w ramach reklamy marka przekazuje użytkownikom filtry, naklejki i efekty specjalne, zachęcając w ten sposób do aktywności, której narratorem jest sam zainteresowany). Warto podkreślić, że każdy z wspomnianych formatów możemy bardzo precyzyjnie potargetować po lokalizacji, danych demograficznych oraz zachowaniach użytkowników poprzez TikTok Ads Manager. Wszystkie dane z reklam są dostępne we wspomnianym narzędziu, co pozwala na elastyczną optymalizacji kampanii.

Powodzenie reklamy płatnej zależy w dużej mierze od kreacji. TikTok stawia na krótkie, dynamiczne formy podobne do stylistyki, w jakiej tworzą sami TikTokerzy. W przypadku TikToka o wysokim współczynniku oglądalności. decydują pierwsze sekundy wideo. Weryfikacja następuje bardzo szybko: albo video przyciągnie uwagę, albo ruchem zwanym „swipe” reklama odejdzie w zapomnienie. Optymalna długość vertical video to 10-15 sekund. Ogromną rolę odgrywa też ścieżka dźwiękowa. Tworząc treści, reklamodawca powinien dopasować się do platform. Marka musi mówić językiem swoich użytkowników.

Jakie firmy powinny rozważyć obecność na tej platformie?

Karolina Kornacka

head of content & social media

Kamikaze

Najprościej odpowiadając na pytanie, jakie firmy powinny rozważyć obecność na Tik Toku? Takie, które nie boją się zabawy swoim wizerunkiem, są odważne, z poczuciem humoru. A mówiąc bardziej profesjonalnie, każda marka powinna odpowiedzieć na pytanie: jaki jest cel jej obecności na Tik Toku. Platforma, która nadal jest miejscem dla młodszych użytkowników (Instagram spada w kategorii 13-17) ma swoje komunikacyjne wymagania. Osobiście widzę na Tik Toku absolutnie każdą markę. Oczywiście najłatwiej jest branży beauty, fashion i takim, którą swoją ofertę traktują do młodszych odbiorców. Co ważne kluczowy jest pomysł na komunikację i podejście do niej. Wiele marek chce być na Tik Toku, nie znając zupełnie specyfiki tego medium i zamiast trafiać w gust odbiorców są uznawani za boomerów, co akurat na tej platformie może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Czy to oznacza, że jeśli marka chce budować świadomość swoich produktów “na przyszłość” i tym samym zapewniać sobie konsumentów nie powinna komunikować się w tym medium? Wręcz przeciwnie, ALE pamiętajmy o specyfice medium, jego kreatywność. Tam nie wystarczy zdjęcie i proste video. Na Tik Toku trzeba być w trendach i nadążać za tym co dzieje się na platformie, a jest ona bardzo dynamiczna. Dodatkowym plusem komunikacji na Tik Toku są oszałamiające zasięgi, które może osiągnąć publikacja i to całkiem organicznie (póki co). Podsumowując, warto na Tik Toku być (z pomysłem!), ale należy pamiętać o tym, jak wymagający są odbiorcy i zadbać o content, który naprawdę będzie do nich dostosowany.