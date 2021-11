Jak reklamować się na TikToku? Oto marki, które wiedzą, jak robić to skuteczne

TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok to platforma społecznościowa, która jest dynamicznie rozwijającą się aplikacją. Pokonała już Instagram, Facebooka i Snapchata. Nic dziwnego, że większość marek decyduje się na zaistnienie w tej kreatywnej społeczności, ale czy wiedzą jak dotrzeć do jego użytkowników?

Oto kilka marek, które z mojej perspektywy potrafią doskonale wykorzystać potencjał TikToka:

Pull&Bear mówi do Gen Z

Hiszpańska marka wnosi dużo kolorytu do TikTokowej społeczności. Nie kopiuje ślepo panujących trendów, Pull&Bear je tworzy. Wszystkie TikToki są silnie osadzone w cyfrowej kulturze pokolenia Zet, znajdziemy tu np. dużo niesztampowych materiałów video z nurtu satysfying.

Laurella wyraża swój potencjał

Laurella to polska marka założona przez influencerkę Laurę Cocoreiss. Do tej pory prężnie działała na Facebooku i Instagramie, ale dopiero TikTok pozwolił jej w pełni wyrazić potencjał.

Pozytywna energia, siostrzeństwo i konsekwencja w estetycznych ujęciach to coś co cechuje działania Laurelli. Oprócz tego znajdziemy tu także wartości ważne dla TikTokowej społeczności: body postive i inkluzywność.

Gucci mówi, że moda to zabawa

Ekskluzywne marki nigdy nie było tak bliskie konsumentom jak w erze TikToka. Gucci idealnie odnalazł się w TikTokowej społeczności tworząc treści pokazujące, że moda to dobra zabawa. Z pewnością każdy z nas kojarzy kultowy #GucciModelChallange, który doczekał się także drugiej odsłony.

To idealny przykład na to, że high fashion nie musi już oznaczać niedostępności i nadęcia w komunikacji. Ponadto włoski dom mody stawia na tolerancję promując treści fluid gender, body positive oraz zapraszając do współpracy osoby różnych narodowości i wyznań.

Essence Cosmetics idzie w beauty tricki

Trendy z TikToka mają ogromny impact i często opuszczają aplikację przenikając do naszego świata offline. Marka Essence wykorzystuje ten potencjał w doskonały sposób, pokazując wiele beauty tricków o różnym stopniu zaawansowania. Dzięki temu każdy znajdzie tu coś dla siebie, Panowie również!

Ryanair i pozytywny vibe

Konto na TikToku polecane w szczególności osobom, które boją się latać (z wykluczeniem halloweenowych materiałów :). Linie lotnicze są idealnym przykładem na to, że TikTokowe trendy nie muszą być prezentowane przez ludzi, bo hero został oczywiście samolot.

Pozytywny vibe, który tu zastaniemy wręcz zachęca do wkroczenia na pokład i wspólne podróżowanie.

