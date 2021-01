Jak zbudować autorytet w oczach Google i po co to robić?

fot. Portuguese Gravity | Unsplash

Ostatnie aktualizacje Google nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku obranego przez giganta: Google chce, ni mniej ni więcej, by w wyszukiwarce najwyższe miejsca zajmowały strony, które dostarczają użytkownikom najbardziej jakościowych treści. Ogólne wezwanie do tworzenia dobrego content, w 2018 roku zostało zastąpione apelem „E-A-T”, co jednak oznacza w gruncie rzeczy to samo. Sygnały E-A-T podpowiadają bowiem Google, które treści zasługują na miano eksperckich. I tak, osoba ich twórcy ma znaczenie.





Michał Gierat

SEO Manager

Result Media

Google stale czuwa nad jakością contentu, ulepszając algorytmy oraz aktualizując wytyczne dotyczące sposobów jego oceny. A użytkownicy oczekują, że znajdą w wynikach wyszukiwania rzetelne odpowiedzi. Jeżeli rezultaty ich rozczarują, to wpłynie negatywnie na ocenę przez nich samej wyszukiwarki. Dlatego opisany w dokumencie Google – Search Quality Evaluator Guidelines – współczynnik EAT odnosi się do trzech angielskich słów: expertise, authoritativeness i trustworthiness, które pomagają ocenić nie tylko samą witrynę, ale też jakość contentu i jego twórców.

• Expertise – eksperckość dotyczy nie tylko strony internetowej, ale też autorów treści zamieszczonych na niej. Dlatego należy podkreślać ich kwalifikacje – podając m.in. doświadczenie zawodowe autorów, tytuły naukowe, wcześniejsze publikacje na dany temat, nagrody i wyróżnienia. Warto zadbać o to, aby aktualne treści pojawiały się w witrynie, agregować kluczowe informacje, stosować branżową terminologię i odnosić się do najnowszych zmian w danej dziedzinie.

• Authoritativeness – autorytet powinien być poparty licznymi opiniami online, recenzjami, a także wzmiankami na innych uznanych stronach internetowych. Istotną rolę odgrywa więc współpraca z innymi portalami i blogami, a także promowanie swojej treści i zachęcanie innych do linkowania do niej jako do źródła wiedzy. Dlatego warto sprawdzać, na jakich stronach i portalach społecznościowych pojawiają się linki prowadzące do naszej strony (jeżeli na takich, które powszechnie uważane są za autorytet w danej dziedzinie, to wzmacnia naszą wiarygodność).

• Trustworthiness – zaufanie budujemy, prezentując treści, które posiadają odwołania do zaufanych źródeł wiedzy. Warto zwrócić uwagę na treści, które mogą wpływać na nasze zdrowie i życie, czyli tzw. strony YMYL (Your Money or Your Life), które są szczególnie wnikliwie oceniane przez analityków Google. Zaufanie jest szczególnie istotne w przypadku branży e-commerce czy innych domen obsługujących płatności online. Wszystko, co znajduje się na stronie, powinno sprawiać, że jej użytkownicy będą czuć się bezpiecznie. Dlatego ważne jest prezentowanie na stronie pełnych informacji kontaktowych, polityki prywatności, regulaminu korzystania z usług, dostępu do różnych form kontaktu czy szyfrowane połączenie SSL.

Dzięki dbałości o te elementy uzyskamy stronę dostosowaną do wymogów EAT.

Jak zadbać o EAT?

Czy jest więc sposób, aby poprawić wynik EAT? Owszem, choć nie jest on prosty. By zadbać o reputację reputację w oczach Google należy bowiem zadbać o to, co ludzie mówią o Twojej marce. Świetnym punktem wyjścia jest badanie obecnych klientów, aby uzyskać konsumencki punkt widzenia Twojej marki, ale kolejnym byłoby wskazanie tych elementów witryny, które - poprawione - mogą przełożyć się na pozytywne wrażenie. Być może projekt strony jest przestarzały, a zdjęcia nieprofesjonalne? Te drobne z pozoru aspekty mają ogromne wpływ na to, co mówią Twoi klienci.

Konieczne jest również stałe audytowanie udostępnianych treści i sprawdzenie, czy nadal spełniają potrzeby użytkowników, dostarczając im wszystkiego, co potrzebują. Niewykluczone, że trzeba trzeba je zaktualizować lub rozbudować (w tym celu warto sprawdzić, co w międzyczasie zaczęła oferować Twoja konkurencja).

Last but not least, link building. Google docenia związki z szanowanymi witrynami i warto o takie zadbać.