Jak zwiększyć ruch organiczny przy niskich kosztach?

Google | Solen Feyissa | Unsplash

Jeśli możesz pozwolić sobie na poświęcenie sporej ilości czasu i Twoim celem jest zwiększenie ruchu organicznego, ale nie chcesz przy tym ponieść dużych kosztów, to koniecznie przeczytaj ten artykuł do końca. Zapoznasz się w nim ze sprawdzonymi metodami, które szczegółowo omawiam!

Czym tak właściwie jest ruch organiczny?

Skoro trafiasz na ten artykuł, to zakładam, że wiesz, czym jest ruch organiczny. Jednak prostymi słowami, chciałbym utrwalić Twoją wiedzę. Ruchem organicznym nazywamy wejścia z wyników wyszukiwania. Może być to wejście na stronę po wpisaniu brandu czy też konkretnej frazy kluczowej.

Wyeliminuj najważniejsze błędy on-page

Przeprowadzenie porządnego audytu SEO, najczęściej wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z czasem pracy specjalisty. Jeśli jednak chcesz ograniczyć koszty, to spróbuj znaleźć błędy na swojej stronie samemu. Trzeba jednak pamiętać, że analiza techniczna jest jednym z elementów audytu.

Jakich błędów szukać?

Poniżej przedstawię Ci podstawowe elementy, które przy odrobinie czasu z pewnością dasz radę zoptymalizować:

Tytuły stron (<title>)

unikalność – nie możesz powielać tytułu dla różnych podstron,



treść tytułu – można śmiało powiedzieć, że idealny tytuł to taki, który opisze to, co znajduje się na danej stronie. O tym jak szukać fraz kluczowych, dowiesz się w dalszej części artykułu.

Meta Description, czyli krótki opis zawartości strony widoczny m.in. w wynikach wyszukiwania Google, ma pośredni wpływ na zwiększenie ruchu organicznego. Jak go stworzyć?

opisz w skrócie zawartość podstrony,



staraj się nie przekroczyć 155 znaków,



pamiętaj, że celem meta description jest zachęcenie użytkownika, do wejścia na Twoją stronę i zapewnienie, że to właśnie Twoja strona jest odpowiednim miejscem, w którym dostanie odpowiedź na zadane pytanie w wyszukiwarce.

Nagłówki <h1>

zbadaj unikalność nagłówku <h1>, zweryfikuj czy nie jest powielany na innych podstronach,



umieść w nim główne słowo kluczowe, które chcesz pozycjonować z danej podstrony i zadbaj o to, aby był zwięzły,



zweryfikuj, czy na danej podstronie występuje tylko jeden nagłówek <h1> (dążymy do tego, aby nie było ich więcej niż jeden),



zweryfikuj, czy nagłówek <h1> ma większy rozmiar czcionki niż pozostałe nagłówki (nagłówek <h1> powinien być największy).

Unikalność treści

zweryfikuj, czy tekst na danych podstronach jest unikalny. Jeśli nie, właśnie znalazłaś/eś pierwszy element, który musisz poprawić.

Jak szukać fraz kluczowych przy użyciu bezpłatnych narzędzi?

Bezpłatnym źródłem wiedzy jest Google Search Console. Po dodaniu Google Search Console do Twojego konta, przejdź do zakładki skuteczność → naciśnij nowa → strona.

Źródło własne

Następnie wpisz adres URL strony, na którą chcesz znaleźć frazy i kliknij w “zastosuj”.

Źródło własne

Wtedy zobaczysz wykresy wraz z listą fraz, które Google zaindeksował dla wprowadzonej strony. Nad wykresami, możesz nacisnąć na „średnia pozycja”, wtedy przy liście fraz, pokażą się średnie pozycje frazy kluczowej w wyszukiwarce. Sortuj od największej liczby wyświetleń, porównaj ze średnią pozycją i już dostajesz cenne wskazówki, na jakich frazach warto się skupić, na przykład poprzez rozbudowę treści lub stworzenie zupełnie nowych.

Uważaj, aby nie używać tych samych fraz na różnych stronach – kanibalizacja słów kluczowych jest bardzo niebezpieczna.

Twórz treści

Zacznij od weryfikacji długości treści, którą masz na podstronie i chcesz pozycjonować. Wpisz frazę kluczową w wyszukiwarce, zobacz konkurencję i zweryfikuj długość ich tekstu, np. kopiując tekst i wrzucając go w dowolny licznik znaków (np. charcounter.com). Pamiętaj, że mając ograniczony budżet, treści najczęściej mogą być Twoim jedynym ratunkiem. Używaj fraz kluczowych w tekście. Pisz ciekawie, unikalnie i rozdzielaj tekst nagłówkami, zawierając w nich frazę kluczową.

Jeśli jeszcze nie masz bloga, załóż go!

Blog może być najlepszym miejscem do budowy widoczności i zdobywania ruchu organicznego. Jeśli jednak nie wiesz, na jakie tematy pisać, wytłumaczę Ci na przykładzie. Przeanalizujmy przypadek sklepu internetowego z bielizną stołową. Aby znaleźć tematy blogowe, wcale nie musisz mieć płatnych narzędzi. Bazując na swojej działalności, pomyśl o tym, o co pytali Cię klienci. Pytania od klientów, bardzo często mają przełożenie w wyszukiwaniach. Wpisałem w Google frazę „czy obrusy”, od razu dostając podpowiedź, czego szukają użytkownicy.

Źródło własne

W taki oto sposób dostaliśmy już kilka potencjalnych tematów na naszego bloga:

Jak prać obrus z gipiury

Jak prać obrus z teflonem

Jak prać obrus z poliestru

Czy obrusy można suszyć w suszarce

Podobnie jak w opisanym wyżej tworzeniu treści, wpisz te pytania w wyszukiwarce, sprawdź długość tekstu dla pierwszych wyników i zawsze napisz trochę więcej. Oprócz tego możesz dodać trochę pikanterii podczas tworzenia <title> i zamiast pisać „Jak prać obrus z poliestru?” napisz „Jak prać obrus z poliestru – X sprawdzonych metod”.

Linkowanie wewnętrzne

Linkowanie wewnętrzne jest bardzo ważnym i często pomijanym elementem, który może przynieść realny wpływ na efekt pozycjonowania. Staraj się wyłapać lub dodać w tekstach frazy kluczowe, których używasz na innych podstronach i podlinkuj je do docelowej strony. Oprócz tego linkowanie wewnętrzne jest dobrym sposobem, aby pozbyć się kanibalizacji słów kluczowych. Wykonując linkowanie wewnętrzne, trzymaj się zasady, że im wyżej zamieścisz link wewnętrzny, tym ma większą wartość. Dodatkowo nie dodawaj zbyt wielu linków na jednej podstronie, ponieważ będą miały one mniejszą wartość.

Linkowanie zewnętrzne

Linkowanie zewnętrzne najczęściej kojarzy się ze sporymi dodatkowymi kosztami. Niestety jest to prawda, a z racji, że ten artykuł opisuje zwiększenie ruchu organicznego przy niskich kosztach, pokażę Ci kilka sposobów, w jakich możesz pozyskać linki zewnętrzne.

Wykorzystaj artykuły gościnne. Spróbuj wysłać zapytanie do powiązanej tematycznie domeny, czy mógłbyś napisać artykuł i zamieścić tam link do swojej strony.

Wykorzystaj wizytówki NAP. Są one niczym innym jak „wizytówką firmy” - np. panoramafirm.pl. Na wizytówkach śmiało możesz zamieścić link do swojej strony.

Wykorzystaj „szeptanki” (marketing szeptany). Udzielaj się na forach, które tematycznie związane są z Twoją stroną. Odpowiadając użytkownikom, możesz zamieścić link do swojej strony (np. jako anchor, czyli treść linka, dla jakiejś frazy lub zwyczajnie podając adres URL).

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dzięki moim radom uda Ci się zwiększyć ruch organiczny dla Twojej domeny nie wydając przy tym sporych pieniędzy. Zacznij od przejrzenia swojej strony pod kątem błędów on-site. Zweryfikuj, czy aktualne treści są zgodne z tym, co pisałem. Jeśli nie masz bloga – załóż go, naprawdę jest to idealne miejsce do budowy widoczności i zwiększania ruchu organicznego. Dodatkowo nie zapominaj o linkowaniu, bo jest to naprawdę ważne. Powodzenia!

Grzegorz Czarny

Junior SEO Specialist

Grupa iCEA