Jakich informacji szukamy w telewizji i internecie? Temat COVID-19 coraz mniej pożądany

Przeglądając nagłówki mediów można sądzić, że uwaga Polaków skupiona jest w 100% na koronawirusie. W rzeczywistości 77% Polaków oczekuje, że w mediach zaczną pojawiać się informacje niezwiązane z COVID-19, na co wskazuje badanie przeprowadzone przez agencję LoveBrands. Konsumenci mediów zamknięci we własnych domach chcą więcej rozrywki, tematów gospodarczych, sportu oraz porad kulinarnych.

Pandemia wywołana koronawirusem spowodowała, że Polacy stali się większymi „konsumentami” mediów. Blisko 60% przyznaje, że w ostatnich tygodniach zwiększyło częstotliwość korzystania z nich. Odsetek ten jest wyższy w przypadku kobiet (Kobiety: 64%, Mężczyźni: 52%) oraz osób w wieku 35‑49. Najmniej swoje przyzwyczajenia zmieniły osoby powyżej 50 roku życia.

Badanie LoveBrands Relations wskazuje, że prawie połowa Polaków chciałaby, żeby w mediach pojawiało się więcej wiadomości niezwiązanych z pandemią i koronawirusem. Tylko co piąty odbiorca wolałby dalej koncentrować się na tych informacjach. Aż 77% respondentów przyznaje, że czuje się już znużona tematem koronawirusa i oczekuje innych informacji.

Blisko 60% respondentów twierdzi, że potrzebuje rozrywki. Na poparcie tego faktu należy wskazać wielokrotnie wyższą popularność filmowych serwisów streamingowych i związaną z tym konieczność odgórnego ograniczenia jakości filmów, w celu odblokowania łącz internetowych. Niepewność nadchodzących dni powoduje, że szukamy również informacji gospodarczych (53,6%).

Chcielibyśmy również więcej porad kuchennych i dotyczących urody, tematów gospodarczych, sportu i motoryzacji. Co czwarty respondent oczekuje więcej tematów dotyczących polityki. Co dziesiąty czeka na plotki z życia znanych i sławnych.

- Z badań przeprowadzonych w połowie marca wynika, że niepokój związany z koronawirusem odczuwa 72% badanych, a 84% boi się, że ktoś z bliskich może się nim zarazić. Dopóki ten lęk nam towarzyszy, dopóty będziemy szukać źródeł jego zaspokojenia – a tę rolę z różnym skutkiem wypełniają media. Dwa tematy, które pojawiają się w badaniu w kontrze do koronawirusa to „rozrywka” i „gospodarka”. Ten pierwszy można interpretować jako próbę znalezienia odskoczni od sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zainteresowanie tematami gospodarczymi to z kolei pokłosie opinii o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, którego skutki są również trudnymi do przewidzenia - socjolog dr Maciej Milewicz.