Okres od października do końca grudnia rokrocznie jest niezwykle atrakcyjny dla branży ecommerce – jest to czas tzw. High Season, czyli czasu pełnego takich wydarzeń jak kultowy Black Friday, osławiony Cyber Monday czy Święta Bożego Narodzenia.

Sprzedaż w tym czasie jest zdecydowanie wyższa niż w innych miesiącach - jest więc o co walczyć. Tym samym sklepy internetowe podejmują nierówną walkę na marketingową kreatywność i mądre wykorzystanie możliwości omnichannel. A niewątpliwie jest o co walczyć. Przyjrzyjmy się pierwszemu z brzegu przykładowi - według danych przed-stawionych przez sam Amazon, Prime Day 2022 był największą tego typu wyprzedażą w historii. Archiwalne dane pokazują, że klienci Amazona kupili ponad... 300 mln przedmiotów (w skali międzynarodowej), oszczędzając około 1,7 mld dolarów.

Istnieje kilka taktyk pozwalających przygotować się do nadchodzących peaków sprzedażowych. Do najpopularniejszych z nich należą:

rozszerzanie oferty produktowej o nowe pozycje

postawienie na tzw. social commerce, czyli na sprzedawanie również przez media społecznościowe

zwiększenie wydatków na reklamę

poprawienie istniejącego w sklepie user experience

i na koniec – czasowe zwiększenie liczebności zespołu.

Niezależnie jednak od tego, na które z powyżej opisanych taktyk się zdecydujecie pamiętajcie, że... najważniejsze jest sprostanie oczekiwaniom klientów. Badania przeprowadzone przez Packhelp pokazują, że tym, czego w tym szczególnym okresie pragną kupujący online, jest darmowa dostawa (prawie 25% ankietowanych), znaczące zniżki na produkty czy gratisy.

Z informacją o tych zachęcających ofertach trzeba jednak do klientów dotrzeć: świetnie w tym przypadku sprawdzi się... tradycyjny email marketing. Newsletter to oczywiście dobry pomysł - możecie jednak zaplanować nieco bardziej regularny mailing z odliczaniem czasu do “dnia 0”. Dodatkowo warto postawić na informacje o ofertach ograniczonym czasowo, powołując się na znany wszystkim (a i tak skuteczny) efekt FOMO (ang. fear of missing out) - subskrybenci poczują, że czekają na coś istotnego, co jest poniekąd ekskluzywne z uwagi na możliwość wyczerpania stanów magazynowych. Jest to prosty marketingowy trik, który mimo swojej popularności, wciąż dobrze się sprawdza.

Nie zapominajcie także o social mediach – postawcie na video lub posty przedstawione w formie karuzeli, zaangażujcie społeczność w dyskusję, zachęcając np. do wskazania, które z produktów powinny znaleźć się w ofercie specjalnej przygotowanej na potrzeby wysokiego sezonu. Wzbogaćcie wszystko o kampanie reklamowe i remarketing – i trzymajcie kciuki za tegoroczne sprzedażowe wzrosty.

Aby jeszcze bardziej podkręcić sprzedaż, nie zapominajcie o roli personalizacji, komunikacji oraz o wyświetlaniu stosownych rekomendacji zakupowych. Poza tym możecie zainspirować się przykładami największych marek – i postawić na... kreatywność oraz podkreślenie waszych wartości. Dobrym przykładem tego typu kampanii jest zaprezentowana kilka lat temu kreacja “Don’t buy this jacket” (ang. Nie kupuj tej kurtki) przygotowana przez Patagonię. Brand podkreślał, by nie zmierzać w stronę nadmiernego konsumpcjonizmu i kupować wyłącznie to, co jest niezbędne. Ta przewrotna komunikacja nie tylko jest niezwykle spójna z duchem eco marki – ale też... skuteczna. Patagonia dzisiaj to nie tylko gigant sprzedający odzież sportową, lecz prawdziwy lovebrand stanowiący de facto manifestację stylu życia.

Przemyślane kampanie są niewątpliwym kluczem do odniesienia sprzedażowego sukcesu. Warto jednak zawczasu dobrze się do nich przygotować, analizując wyniki ubiegłych gorących okresów sprzedażowych, przewidując potencjalne problemy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

Marta Michałowska

Head of Marketing

Linker Cloud