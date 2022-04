Jakie narzędzia warto wdrożyć na stronie sprzedażowej, by zwiększyć konwersję?

Mark König on Unsplash

Według Adobe aż 38% klientów porzuca stronę, jeśli uzna ją za nieatrakcyjną. Firmy nie mogą więc sobie na to pozwolić i inwestują coraz większe środki w tworzenie logicznych i intuicyjnych ścieżek zakupowych. Jakie rozwiązania mogą wspierać ich wysiłki?

W Polsce, jak wynika z badań Gemiusa, dominującym kryterium zakupowym wciąż jest cena, ale sklepy internetowe już teraz bardzo często operują na najniższych marżach. A że nie mogą ich obniżać w nieskończoność, uwagę konsumenta muszą przykuwać czymś innym, To coś, to właśnie user experience. UX to bowiem wszystko, czego doświadcza użytkownik podczas korzystania z danego produktu, systemu lub usługi, i to właśnie te emocje decydują o tym, czy zechce on do nich wracać.

User experience to więc nie tylko czysty i schludny wygląd strony sprzedażowej. To także konkretne rozwiązania technologiczne, które pomagają - po pierwsze - w analizie zachowań użytkowników na stronie, a co za tym idzie identyfikowaniu potencjalnych błędów, a - po drugie - narzędzia, które zapewniają sprawną obsługę klienta, symulując kontakt ze sprzedawcą lub ułatwiając jego nawiązanie.

Jak je wybrać? O tym pisze Magda Grzegorzewska z Linker Cloud.

Magda Grzegorzewska

Head of Business Development w Linker Cloud

Na konwersję ma wpływ wiele czynników: poza wyglądem i funkcjonalnościami strony www nie bez wpływu pozostaje rozpoznawalność marki, cena produktów czy usługi usług, oraz jakość procesu sprzedażowego per se.

Dlatego też tak ważne jest, by przed inwestycją w jakiekolwiek narzędzie do obsługi marketing automation dokonać szczegółowej analizy już prowadzonych działań. W tym przypadku prawdopodobnie nic nie sprawdzi się tak dobrze tak Google Analytics. Nieco mniej znanym narzędziem, dzięki któremu można uzyskać wgląd w zachowania klientów na stronie, są heat mapy, oferowane między innymi przez narzędzie Yandex Metrica. Dzięki niemu łatwo sprawdzicie, jak potencjalni klienci poruszają się po waszej stronie www i zidentyfikujecie jej najbardziej problematyczne miejsca.

Dla działów sprzedaży polecam również Leadfeeder - program prezentujący dane na temat odwiedzających stronę użytkowników (lokalizacja, firma, informacje na temat tego jak trafili na wasz brand) w niezwykle intuicyjny i przejrzysty sposób. Co istotne, jego podstawowa wersja jest zupełnie darmowa.

Po drugie, pamiętajcie, że skuteczna konwersja opiera się na możliwości kontaktu - w idealnym świecie (a właściwie na idealnej witrynie) tych możliwości powinno być conajmniej kilka. Podanie wyłącznie ogólnego adresu mailowego w dzisiejszych czasach to decydowanie za mało. Osobiście polecam skorzystać z Calendly, które ułatwi zorganizowanie spotkania z pracownikiem firmy i implementację czatu (np. chatbot.pl.) Boty, wykorzystujące dobrodziejstwa AI, pełnią obecnie funkcję wirtualnego doradcy i zwiększają szanse na sprzedaż bez osobistego angażowania pracowników firmy.

Po trzecie: nie zapomnijcie o magii push to action - które możecie wdrożyć dzięki Hellobar. Aplikacja umożliwi wam wypromowanie dodatkowej usługi lub np. zachęci do pobrania ebooka - poprzez wyświetlenie prostego paska ze skutecznym CTA, najczęściej umieszczanego się na głównej stronie firmy."