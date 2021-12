Jakie prezenty świąteczne lubimy i kiedy je kupujemy? Oto wyniki badania

zakupy, prezent, kobieta, sklep - fot. kasjanf, pixabay

Prezenty kupujemy w tym roku na chwilę przed gwiazdką (59%), korzystając z bieżącej pensji lub oszczędności (87%). Pod choinką w Polsce znajdą się w tym roku przede wszystkim kosmetyki, ubrania i książki, kupowane tak samo często w internecie, co sklepach tradycyjnych. Taki obraz zakupów przedświątecznych Polaków wyłania się z badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanych na zlecenie fintechu Mokka.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, jednak wielu Polaków kupno prezentu zostawia jednak na ostatnią chwilę. Aż 59% Polaków kupuje prezenty na kilka dni przed świętami. Jedynie 29% z nas wybrało prezenty na miesiąc przed Bożym Narodzeniem lub wcześniej. Dla 12% jest to kwestia przypadku i trudno wskazać im konkretny termin. Co drugi Polak finansuje w tym roku zakupy z bieżącej pensji (51%), a 36% sięgnie po oszczędności. Część z nas zrobi zakupy korzystając z karty kredytowej (18%), ale już 6% korzystając z płatności odroczonych.

- Badania Mokka dotyczące zakupów przedświątecznych pokazują przede wszystkim, że Polacy nie tylko przekonali się do zakupów online, ale też z coraz większą swobodą poruszają się pomiędzy światem wirtualnym i rzeczywistym, łącząc korzyści wynikające z korzystania z różnych typów sklepów. W tym roku podchodzimy do wydatków ostrożnie, preferując bezpieczne i łatwo dostępne formy finansowania. Świąteczne wydatki pochłaniają sporą część naszego budżetu. Finansując zakupy przy wykorzystaniu płatności odroczonych możemy rozłożyć płatność w czasie, w oparciu o jasne i przejrzyste zasady – komentuje Marek Biernacki, zarządzający Mokka w Polsce.

Gdzie kupujemy prezenty świąteczne?

Mając pomysł na prezent zakupy realizujemy zarówno w sklepach stacjonarnych jak online. Zarówno pierwsza kategoria sklepów, jak druga ma niemal tyle samo zwolenników (30% preferuje zakupy przez internet lub aplikację, a 29% w sklepach stacjonarnych). Co ciekawe Polacy stosują również model mieszany zakupów, tj. sprawdza produkt, dostępność czy cenę stacjonarnie a następnie kupuje online (13%). Podobnie 13% badanych - sprawdza najpierw, co chce kupić w internecie, a zakup finalizuje stacjonarnie (13%). Jest też niewielka grupa osób, która kupuje produkty w internecie, które odbiera w sklepie tradycyjnym. 6% trudno wskazać preferowany sposób zakupu.

- Udział zakupów internetowych na pewno urósł w ostatnim czasie bardzo dynamicznie, to co zwraca jednak uwagę to coraz większa skłonność Polaków do łączenia form zakupów online i stacjonarnych. Tzw. omnikanałowość to trend, który będzie z pewnością wiodący w najbliższych latach – komentuje Marek Biernacki, zarządzający fintechem Mokka w Polsce.

Jakie prezenty kupujemy?

Święta Bożego Narodzenia są niezaprzeczalnie połączone z wręczaniem prezentów najbliższym i rodzinie. Jak pokazują badania Mokka najchętniej wręczamy bliskim kosmetyki (59%) lub odzież (43%). W dalszej kolejności książki (41%) oraz urządzenia elektroniczne (32%). Biżuterię i akcesoria wybiera 29% badanych. Popularnością cieszą się też gry planszowe (21%). Rzadziej wybieramy pragmatyczne rozwiązania takie jak karty podarunkowe (19%), czy gry komputerowe (13%).

Szukając prezentów świątecznych czerpiemy pomysły z bardzo różnych źródeł. Często idziemy zainspirować się do sklepów (34%). Spora grupa z nas konsultuje się również z rodziną (30%). Pomocne w kwestii prezentów okazują się social media – 25% z nas szuka pomysłu na prezent na Facebooku, Instagramie (17%), a nawet na Youtube (16%). Opinie na temat produktów weryfikujemy na forach internetowych (24%). Inspiracją są dla nas też artykuły prasowe (17%). Jedynie 7% z nas korzysta przy wyborze prezentu z podpowiedzi sprzedawców w sklepach.

Jakie prezenty lubimy otrzymywać na święta?

Kategorie prezentów, które wręczamy niekoniecznie pokrywają się z tym, bo chcielibyśmy otrzymać. Badania Mokka mogą być więc pomocne dla osób, które nie zdecydowały jeszcze w kwestii prezentów świątecznych. Większość z nas chciałaby otrzymać urządzenie elektroniczne (36%), które wyprzedzają kosmetyki aż o 10 punktów procentowych. Ubrania też wcale nie są upragnionym prezentem – wybrałoby je na prezent dla siebie jedynie 22% ankietowanych. Biżuterię lub akcesoria to marzenie 21% ankietowanych. Co ciekawe, niemal tyle samo osób chciałoby otrzymać bilet lotniczy lub wyjazd w celach urlopowych. Tę kategorię prezentową wskazuje 19% Polaków. Warto też wiedzieć, że na Święta Bożego Narodzenia wolimy otrzymywać prezenty osobiste – rzeczy do domu lub wystroju wnętrz chciałoby otrzymać jedynie 13% z nas.