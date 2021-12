Ile wydamy na prezenty świąteczne w 2021 roku? Sprawdzamy wyniki badania

prezenty, święta, fot. Gumtree

Gwiazdka tuż, tuż. Po zeszłorocznym Bożym Narodzeniu, do którego Polacy przygotowywali się w realiach lockdownu, będą to kolejne święta obchodzone w szczególnych warunkach. Tym razem do pandemii doszedł m.in. wyraźny wzrost cen. Jak wpłynie to na nasze przedświąteczne plany? Odpowiedź przynosi coroczne badanie Gumtree przeprowadzone przez SW Research na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.

Czy prezenty kupujmy z wyprzedzeniem?

Przed nami szczyt przedświątecznej zakupowej gorączki. Jak wynika z badania Gumtree, aż 53% Polaków kupuje upominki na dwa tygodnie przed Świętami, z kolei co dziesiąty – tuż przed Gwiazdką. Prezenty kupi w tym roku 9 na 10 Polaków – to widoczny wzrost względem ubiegłego roku, gdy zadeklarowało to 75% ankietowanych. Należy jednak pamiętać, że w ubiegłym roku część z nas nie spędzała Świąt z bliskimi, co mogło wpłynąć na plany zakupowe.

Prezentowe wydatki świąteczne

W tym roku blisko co trzeci kupujący (31,5%) deklaruje, że wyda na prezenty mniej niż w 2020 roku. Głównym powodem wskazywanym przez ankietowanych jest ogólny wzrost cen (blisko 69%) oraz sytuacja związana z COVID-19 i nadszarpniętym budżetem (39,7%). Kwestie finansowe odgrywają kluczowe znaczenie także w przypadku osób, które prezentów nie kupią – 38% z nich wskazuje jako powód pogorszenie swojej sytuacji finansowej.

– Konsumenci bacznie śledzą wydatki, pilnując ich również w święta. Wzrost cen obserwuje dziś każdy, co tłumaczy mniejszą kwotę przeznaczaną na prezenty. Mimo to, a może właśnie z tego względu, stajemy się bardziej kreatywni: okazji poszukujemy w Internecie, w porównywarkach cen, a także dajemy drugą szansę produktom używanym, łącząc cele ekonomiczne z trendem less waste – komentuje Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Polacy najczęściej wręczają prezenty każdemu członkowi rodziny. Ponad 2/5 badanych (43%) najdroższymi podarunkami w nadchodzące Boże Narodzenie obdaruje dzieci, a niemal co trzeci Polak (29,7%) – partnera lub partnerkę. Dla osoby najbliższej przeznaczymy także największy budżet, czyli od 100 do 250 zł (tak wskazuje aż 40% ankietowanych). Licząc wszystkie obdarowane osoby, ankietowani najczęściej planują przeznaczyć na prezenty łącznie ponad 350 zł (39,2%).

Hybrydowe zakupy

Jak pokazuje badanie Gumtree, najpopularniejsze będą zakupy online: 68% Polaków nabędzie upominki w sklepach internetowych, 23% na portalach aukcyjnych. Przewaga e-commerce nad zakupami stacjonarnymi jest widoczna, ale nie przygniatająca - w tradycyjnych galeriach handlowych zaopatrzy się ponad połowa z nas (53%), co pokazuje, że rządzić będzie hybrydowa forma zakupów.

Co ciekawe, w 2020 roku różnica na rzecz kanału online była wyraźniejsza – zakupy w sieci deklarowało wówczas 77% osób. Nie oznacza to jednak rozczarowania zakupami w Internecie: w ubiegłym roku galerie handlowe otwarto tuż przed Świętami i po długim czasie niepewności.

– Zakupy online w nadchodzące święta będą dla wielu z nas już nie tylko bezpiecznym, wygodnym uzupełnieniem kanału tradycyjnego, a jego substytutem. Mimo to, wciąż widzimy konkurencję ze strony sklepów stacjonarnych i rzeszę chętnych, którzy skorzystają z obu form handlu. Sklepy stacjonarne mogą dodatkowo zyskiwać wraz ze zbliżającą się Gwiazdką – gdy kupujący na ostatnią chwilę nie będą już pewni tego, że przesyłki dotrą na czas – uważa Katarzyna Merska z Gumtree.pl.

Powodów przewagi e-commerce jest kilka, choć dominuje – tu bez niespodzianek – możliwość znalezienia tańszych produktów (prawie 2/3 wskazań). Nieznacznie mniejszy odsetek badanych uznaje, że to widoczna oszczędność czasu (62%), a prawie co drugi zamierza uniknąć tłumów. Obawa przed COVID-19 zatrzymuje w domu co trzeciego konsumenta.

Trendy prezentowe 2021

Gotowe zestawy z drogerii czy przyciągająca oko biżuteria - to jak co roku choinkowe przeboje. Najczęściej wręczamy właśnie kosmetyki i perfumy (które kupuje co druga osoba) lub popularne wśród ponad 1/3 ankietowanych ubrania i akcesoria. Polacy coraz chętniej wybierają również kulturę, obdarowując się m.in. książkami, płytami oraz grami.

Są jednak i nowe zjawiska. Popularność sprzedaży i wymiany używanych towarów na platformach aukcyjnych i w aplikacjach internetowych ściągnęła łatkę ,,obciachu” z zakupów z drugiej ręki. Obecnie aż co piąty kupujący uważa, że towary na prezent nie muszą być fabrycznie nowe, a zakup produktu używanego pozwala nieraz na znalezienie prezentu wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju (jak argumentuje niemal 4 na 10 wybierających takie upominki). Co czwarta osoba decydująca się na podarowanie produktu z drugiej ręki postrzega to jako sposób na oszczędności.

Interesującym akcentem tegorocznych zakupów świątecznych jest chęć obdarowania nie tylko ludzi. Na upominki mogą też liczyć nasi czworonożni przyjaciele. Wśród uczestników sondażu posiadanie zwierzaków deklaruje 3 na 4 badanych, a z tej grupy ponad połowa (53%) zamierza sprezentować im coś pod choinkę. I chociaż zazwyczaj nie przeznaczamy na to dużej kwoty (średnio 20-50 zł), to czasem upominek dla czworonoga może być naprawdę hojny - prawie co dziesiąta osoba planująca obdarować swojego pupila zamierza wydać ponad 100 zł.

